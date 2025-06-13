百蟬／中年少女的求神問卜愛情奮鬥記

六十歲才會桃花開

聊天群組裡面，四個三十多歲的「中年少女」中，除了H是育有一子的已婚婦女外，我、C和Y都是單身未婚的快樂女子──不婚不生，快樂一生。這幾乎是我們三個人的寫照。以前還在同個單位共事時，下班常一起去吃飯、唱歌，假日也常一同出遊、抽盲盒、追星和出國，因此常常都能看到H的訊息傳達出她對單身生活的懷念，提醒我們要好好把握單身，或是多去談戀愛，接著常以婚姻過來人的身分叫我們「不要過來」。

我們四個有著共同的愛好，就是三不五時就想算個塔羅牌或是流年，窺探一下未來的走向。

在求神問卜的過程中，Y是被算命師鐵口直斷要到六十歲才會有桃花開的「特殊體質」。因為這件事情，她成了我們戲弄的對象，不過Y本人不以為意，照樣會去拜月老，只是用意不在於找到情感對象，而是希望能夠順利買到她最愛的韓星歐巴李洪基的演唱會門票。

為了洪基歐巴，鮮少發社群軟體動態和貼文的她，可以一天發十幾則動態和好幾則的貼文，只為了表達她拜了月老後，月老真的牽緊了她和李洪基的緣分的神奇故事──不只讓她順利買到演唱會門票，甚至標記李洪基的貼文還被他本人認證轉發。Y興奮地對其他人說，這是她人生中最閃閃發光的一天，難怪現實中的她，要等到六十歲才會桃花開。

你永遠值得被愛

C則是個看起來理智滿線，但實則戀愛腦的最佳代表。喔不，她不是戀愛腦，她是戀愛起來不帶腦。

C對自己的感情世界很是低調，但往往能嗅出一些端倪：沒有刻意標註任何人的照片，以及她莫名其妙的情緒低落。C是最會吐槽她身邊好友戀情的人，最後卻被算命師診斷是會閃婚的類型，而且如果婚後沒有馬上懷孕，先生就會出軌。我不知道這是真的還假的，但反正C就是信了，果然是個一談到戀愛就不帶腦的女子。

而我是個多次被龍山寺月老拒絕賜予紅線的女子，詢問祂老人家原因，說是「你不需要紅線」。我一直對這個說法感到疑惑，怎麼可能不需要紅線？我明明感情一路順暢──因為路上完全沒人耶！後來去論命，算命師掐指一算，要我實歲過三十五歲後再考慮結婚，因為在那之前我根本不知道自己要的是什麼，容易錯付。

「那三十五歲後就沒問題了？」「不是沒問題，是你更懂得自己要的是什麼。老實說你搞不好對自己有更多的認知，到時候根本就不想結婚。況且，你從現在開始到年老，根本就不缺桃花。雖然可能很多都是爛桃花，但我想以你的個性，應該也是滿享受的，那就好好活在當下就好。」活在緣分裡，而不是活在關係裡，這大概就是現在的我的寫照。

四個中年少女，四種感情狀態。四種活法，也有四種焦慮和灑脫。只是不變的是，中年少女始終適度迷信，常拿算命師說的話開對方玩笑，卻也彼此提醒著：別陷入自我懷疑，你永遠值得被愛。