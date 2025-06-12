黃盈淑／【網路徵文優勝作】那年夏天，我和妹妹一起擺地攤
念二專的某年暑假，我和老妹閒得發慌，決定一起擺地攤。
華燈初上，我們騎著車，一路扛著大大小小的二手物品，擺攤去。人生第一次擺攤，心情緊張又期待，布置好後才突然發現我們沒有燈！一陣慌亂請教周圍的大哥大姊們才搞定，剎那間，我們的商品終於像是有了生命，調皮閃著聚光燈般逼人的大眼睛，接著展開一場漫長的等待。
這條二手商品街人潮很少，生意也慘淡。但無論晴雨，我們仍每晚扛著大包小包擺地攤，等待客人與奇蹟。某天，一個來尋寶的爸爸，看中了我妹販售的迪士尼卡通錄影帶，問了一句：「多少錢？」這是我此生聽過最甜蜜的話，震天價響，像是在敲打慶祝鼓聲。接著，我辦信用卡贈送的全新布偶，也被買走了，我們一共進帳三百五十元。
那年夏天，即使是陰暗濕冷的雨天，那甜蜜仍讓我覺得細雨滴落在黑漆漆的小街上，一樣很美。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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