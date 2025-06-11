我一向不喜歡急匆匆，因為焦躁很容易出錯，若在十萬火急之下還有個什麼疏漏，就連反應的時間也沒有。反之，凡事儘早準備，按著自己的節奏，就能讓我保持優雅。

跟朋友約看電影，提早半小時到達，有充裕的時間買零食、上廁所。約會，提早到附近，將停車與走路到達的時間規畫在內。捷運到站下車，我也不喜歡和人群快步搶搭手扶梯，會漫步至隊伍左側超車車道，與前人間隔一階的距離，一步一步走上去，在繁忙的都市節奏中，找到一絲自己的寧靜。

最近常搭高鐵去台中，講座結束的時間往往很難預測，所以會買晚一點的回程車票，假使提早抵達高鐵站，又有早一點的班次，再行換票。

無奈這趟是周末，人潮擁擠，換票不成，多了一個多小時的空白，我只好在車站大堂找個角落的位置，打開筆記型電腦寫東西。隔壁小孩幾次探頭探腦，看我寫些什麼，鄰近座位不時有人起身，拿起行李走向扶梯，我也跟著抬頭，確認目前廣播的車次，確保一切在掌控之中。我優雅地寫完文章，還有十五分鐘，將手機拿去充電站，就充個十分鐘吧，還有餘裕到洗手間。一邊這麼做，一邊又看見有一批人急匆匆地起身，前往月台扶梯。我保持從容，反正上去月台也是等待，高鐵是很準時的，4：30的車一定4：30才會開。

台中高鐵通往月台的手扶梯很長，但此刻上面已經沒什麼人，我優雅地隨著輸送往上，舒服的陽光灑落在我身上。待月台浮現眼簾，我發現高鐵車廂正緩緩移動，目光向左右搜尋，移動中的列車是月台上唯一的列車，我再確認了標示上的車號與時間──沒錯！是我要搭的那班！怎麼會這樣？

我不可置信地查看手機，上完廁所搭上手扶梯不是才4：28嗎？怎麼現在變成4：31了！

原來，那列長長的電扶梯速度實在太過從容，花了我三分鐘才到達月台。

這是人生中第一次錯過高鐵，我只好從容地走到月台第六車廂的位置，排隊等待下一班的自由座。