林討雯／【網路徵文優勝作】紫色的起士蛋糕
馬先生喜歡在飯後來個甜食，不論是抱著整桶冰淇淋，在沙發上邊挖邊吃，或是開一包長條狀軟糖，癱在床上慢慢嚼。他總會先問我要不要，但我比較喜歡手搖飲料的那種甜，所以通常不會和他一起享受飯後點心。
有一次晚餐後，他從冰箱拿出一片覆盆莓起士蛋糕，端到床上準備和我一起窩著看電影。覆盆莓的淡紫色像大理石的紋路，時粗時細地穿梭在起士蛋糕的鵝黃色本體上，他切了一口給我吃，覆盆莓的酸甜和起士的醇厚在嘴裡交融迸發。
「好吃耶！尤其覆盆莓的部分！」我對他說。
電影持續播放，盤裡的起士蛋糕愈來愈少，馬先生用茶匙又刮又切，然後把小拇指大小的最後一塊湊到我臉龐，要餵我吃。
孤獨佇立在盤中的，是純然的紫色，就因為我說覆盆莓的部分特別好吃，他去黃存紫，硬是把最後一份覆盆莓蛋糕體留給我。當下，我心裡的甜蜜比世界上任何一塊蛋糕還甜。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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