李廖潘子／【網路徵文優勝作】妳的書在我這裡

渴望在教育領域有所貢獻，我大學畢業後連續考了兩次政大教育研究所，皆名落孫山。好友玉華見我那麼努力還是考不上，勸我放棄，我不死心，決定考第三次，她好心陪我到重慶南路的書店購買較新的考試書籍。

兩人逛了一下午才買齊四本新書，她搭公車回家，我則騎著向母親借款購買的打檔金旺五十摩托車，將新書放到金旺特有的側包裡，開心地飛輪回家。一到家正要取出熱騰騰的新書，卻發現側包空空如也，四本書不翼而飛。我沮喪到極點，打電話給玉華哭訴老天爺怎麼如此狠心對待我。

隔兩天，玉華打電話給我說：「妳的書在我這裡。」她去書店附近的警察局找到的。下午我抱著失而復得的書，開懷大笑。檢視一下，發現其中一本心理學不是我買的那家出版社。我恍然大悟，是玉華重新買了送我的。心頭一熱，流下眼淚，決心她是我一輩子好朋友。