畢翠絲／或許是早就規畫好的紅線

熬過了高中三年，我帶著兩咖行李，坐上往淡水的客運。捷運剛開始施工，塵土飛揚，車子卡在車潮裡動彈不得，從北門到學校，要花上一個半小時。

陰雨綿綿，入冬後，我常找校醫報到。捷運站工地還圍著鐵皮，每次返家，從學校走到公車站，是一段不小的距離，成長帶著未知與苦澀。

大三的生命轉角處，我遇見了他。

起初我們只是同課的同學，會一起趕報告、搶電腦教室的座位。淡水的夕陽很美，有次兩人恰巧搭同一班公車，在回學校的路上，看到河面被夕陽照得像碎金，我轉過頭，他正好也在看我。

學生時期的戀愛最純粹。冬天常下雨，衣服潮潮的，彼此的生活費都有限，情人節吃的是泡麵大餐，但這些瑣碎的不方便，慢慢拼成美麗的圖案。

畢業後，捷運終於通車了，淡水變得不再遙遠。我在那裡學會生活，學會愛人，怎麼吵架又和好，從青澀到成長，再回首，被幾十分鐘的車程輕鬆跨越。

後來的後來，我們步上紅毯。朋友笑說我們是從「交通黑暗期」走來的伴侶，笑我們能熬過淡水那幾年，什麼都不怕了。

偶爾再回淡水，昔日車站已改頭換面，觀光客比學生還多。那是一段屬於我們的青春，是從不便與距離中生出的親密，是一場用青春鋪出來的旅程，通往今天的我們。