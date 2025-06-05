Emily Liu／做一本Zine

zine又稱「小誌」，從magazine截取的詞彙，指創作者不透過出版商獨立製作的書。除了以少量手工製、自由獨特主題，受到人們喜愛，也因從題材到製作方式皆不受限，對於創作者是極具魅力的表現方式。

藏有機關的互動小書

首次製作zine，是六年前於英國就讀插畫研究所時的第一項作業，須選擇一首詩且為它配上適合的插圖，如何表現則不限。

作為第一次公開亮相發表，每位同學都投注一定的企圖心，也或許是競爭心作祟，幾乎沒有人只做單純的插畫，而是結合了卡片、雕塑、小書等各式媒材。剛入學的我亦期望挑戰自己（或是害怕丟臉），做了一本藏有「機關」的互動小書。

機關是某些繪本中可見的紙製結構，例如移動拉柄，人物可能會揮揮手。製作過程困難重重，從紙上草圖構想，到真能實踐動起來，是一段漫長的實驗，需要找尋教學資訊、拆解現有書籍、測量尺寸、實驗白膜……最後確保能成功活動，才著手繪製插畫。

成品環裝後，左右頁可配對。圖／Emily Liu

第一本zine發表後，在呈現方式及手作能力上令教授感到驚豔。他表示，在短時間內的完成度，及互動裝置「說故事」的作法教人印象深刻，並提醒這或許是值得繼續發展的面相。

研究所學程包含畢業製作共需發表五個專案，每個皆只有二至三個月的執行期，然後就要進行到下個。我想好不容易對zine產生一些製作想法、研究出一些機關皮毛，若更換媒材似乎太浪費先前耕耘，因此之後每個作品一直持續製作這類可互動的zine。

創作者就是出版社老闆

結束研究所創作旅程後，至今我仍持續製作zine，並且正式踏入需少量販售，或參加台灣及國外藝術書展的另一個領域。製作裝幀特殊的互動書，需要面對的難題是如何靠自己的力量完成三十甚至一百本，不再是做一本「即使結構複雜，也只需交一次作業就好」的書。

如何在預算範圍內選擇適切的印刷方式，合版、獨立版、孔版、絹印？裝幀方式要膠裝、環狀、特殊裝幀？如何找到可少量加工的店家，或能獨立完成的裝訂方式？

做一本zine可單純可複雜，由於不走出版社出版路徑，創作者就是自己這間出版社的老闆，擁有全權決定權。而作為自己的老闆，對這位唯一的員工要求則是：在創作概念及表現方式儘量做出市面較少見的zine，而「少見」往往伴隨著特殊或繁瑣的製法，有時需大量手工，滿足機器或預算難以達成的目標。

打好洞的內頁，依照頁數分裝。圖／Emily Liu

以我2024年發行的zine《CONNECT》為例，構想希望是一本如左右開的門，可以自由配對左右頁的翻翻書，透過翻頁動作「切換連結」，配對組合五百多種畫面。

為了達成左右翻裝幀選用了環裝製作，而市面計費方式若左右都需，一本會等同於兩本加工費，販售為目的太不實際，我果斷決定手工製作，並找尋可直接使用的元件，再因應元件推算書籍大小、頁數。或許讓人顛覆想像的是，做一本手工書居然是在構想確定後，確保在印製及裝訂配件各種限制內可以產出，才回頭繪製及排版內頁。

常有人詢問為何一直堅持製作繁瑣的手工zine？一本純然由自己生產的小書可以灌注完全的自我，同時考驗不只是插畫或設計的單一能力，更是如何巧妙融合呈現。一本小書像是手中的小展，處處皆細節，展現各層面想說的話。