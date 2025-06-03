陳薏雯／既刺耳又動人的喇叭聲

雨天騎車，總是讓人心煩意亂。

尤其穿著雨衣，外面下大雨，裡面流汗下小雨，偏偏又遇上紅燈，盯著還有三十幾秒的倒數，心情鬱悶到極點！

「叭、叭、叭叭叭、叭叭叭叭、叭、叭」，耳邊突然傳來故意按成「愛的鼓勵」節奏的刺耳喇叭聲，惹怒了停等中的騎士們，大家不約而同惡狠狠望去。被雨淋濕的臉上，是犀利搜索的眼神，到底是哪個不長眼的亂叭一通？

眼見後方一輛改裝過的機車，一邊按著喇叭，一路蛇行穿越車潮，「急、急、急，是急什麼？」心裡一邊暗暗咒罵，卻一邊本能地把機車往旁邊靠──從花俏的安全帽看來，應該是個不好惹的不良青年吧！還是離他遠一點好。結果不只我這樣想，所有汽機車居然都往旁邊讓，硬是為他挪出了一個空間！

然而，就在我準備透過擋風鏡，用眼神表達我無聲的怒氣，卻看到那位「不良騎士」不停地用手勢示意大家往路旁靠。這，實在讓人摸不著頭腦！正納悶之際，遠方傳來了救護車聲，啊，原來！

原來他不是愛亂按喇叭，也不是要鑽到最前面，而是為了後方的救護車開路。不只是讓到旁邊，他更先一步用喇叭聲與機車的便利，一路提醒前方的車輛移動。

在冷冷的雨中，劍拔弩張的情緒一下子化解開來，本來緊皺的眉頭，也化為會心一笑。

也許，有些事情，並不一定像我想的那樣。原來，喇叭聲也可以讓雨天溫暖起來！