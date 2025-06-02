有一首老歌是這麼唱：「我的幸福在這裡，因為這裡有你，從此不再尋萬里，我不願再分離……」的確，世間男女不少是為愛靠岸，從此不再漂泊孤單。當年，王菲和竇唯愛正濃，兩人住進北京一座四合院裡，清早，王菲還被見著出門倒夜壺，可有情人的世界依然甜甜蜜蜜。所謂嫁雞隨雞，在愛的國度裡，只有公廁的老舊四合院，顯然並沒有宜居不宜居的問題。

所以，在戀人的眼裡，有你有我便是天堂；而在旅人的心中，賴著不走的旅地，就是尋尋覓覓的香格里拉。造訪泰國清邁及寮國龍坡邦時，就很羨慕在當地長居久留的外來客，尤其是到了清邁，還煞有介事地向當地人打聽，月租公寓的行情，期盼哪天能在「泰北玫瑰」住上一陣子。但世事難料，不久後，照顧母親的擔子落在我肩上。帶著母親，我搬到豐原市郊的一個社區，接下來的日子皆以母親為生活重心。這期間，多次夢回的香格里拉卻都有了變化：清邁的空汙情況成為眾人矚目的環保問題，龍坡邦則因為中、寮鐵路開通帶來更多遊客，純樸的民風恐怕已不復往昔……

現今，我雖然不常出遠門，卻天天擁有度假的好心情。因為咱們社區是由二十間木屋所組成的度假山莊，多數屋主在市區另有住家，每逢假日他們才住進山莊，唱唱卡拉OK或是到山裡漫步。記得，先前COVID-19來襲，好多屋主都打包行李住到山裡來。雖然和人群有些距離，可購買日常所需卻又十分便利。所以，那一陣子大夥的生活沒有恐懼，反而是和山莊的名稱一樣：事事「如意」。