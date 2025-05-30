洪惠風／想像中川普的餐後「甜點」

參加國內外的醫學會，最喜歡聽的就是辯論。當進入辯論，代表這個主題還有值得探討與研究的空間，而且在大規模醫學會被選來參與辯論的學者，往往是一時之選，不但飽讀文獻、聲譽卓著，常常還幽默風趣、口才辨給，對台下聽眾來說，聽辯論，不但能從正反雙方的觀點思考問題，還可以帶來自我反省的機會。儘管機率不高，但若遇到雙方按捺不住，唇槍舌劍，甚至酸言酸語，更是整場醫學會中印象最深刻的煙火時分。有次在美國心臟學會聽到一個滿頭白髮的英國教授，一上台就說：「這個醫學會已經邀我來這裡辯論五次了，每次的題目都不一樣。」他重複強調：「五次，對手一直在換，但是……」他環視全場後，才得意洋洋地用他那濃濃的英格蘭口音繼續說：「我還在這裡。」

多年前某次國外的醫學會，辯論題目是「血液中的LDL（低密度脂蛋白，壞的膽固醇）是否仍需嚴格的飲食控制」，正反雙方講者引經據典，各顯神通，但反對需嚴格控制飲食的講者，在演講接近尾聲時突出奇招。

「我想請大家看一下我昨天的晚餐……」

他的幻燈片先秀出了前菜，下一張幻燈片是第二道前菜，接著是湯、主菜……一張張幻燈片一道道美味的佳肴，引得大家口水直冒。最後出現了一張幻燈片，空空的盤子，除了擺著的一顆藥丸外，什麼東西都沒有。在大家不知道他葫蘆裡賣什麼膏藥時，他解釋：「各位觀眾，這，就是我的餐後甜點，各位有沒有覺得……」停了一下接著說「我的生活，比這位可敬的對手……」他指了指辯論對手，「幸福太多了！」隨即在雷鳴的笑聲與掌聲中鞠躬下台。

他演講的重點，簡單說，就是如果單靠藥物就能達到目標，那麼又何必活得那麼辛苦，犧牲口腹之慾呢？

醫療團隊公布了川普總統的健檢報告，說他的身體完全適合擔任美國總統，還說他低密度脂蛋白LDL（壞的膽固醇）從上次總統任期健檢時的143降到51，降幅可觀；但是根據之前新聞報導，他的飲食並沒有節制，說他最愛吃漢堡類的速食，辦公桌上還有個紅色「可樂」按鈕，一按就有人送來，一天最多會喝到十二瓶的零卡可樂。這樣不健康的飲食，為什麼LDL還能控制到那麼低呢？我想最主要的原因，就在於他除了吃阿斯匹靈外，還有吃兩種降LDL的藥物。

研究顯示，飲食控制大約可以降低5%至10%的LDL（有多有少，曾見過病人單靠飲食就降低30%），但藥物如中低強度的他汀Statin，可以降低30%、40%的LDL，高強度的他汀可以降50%；除這種常用的他汀外，川普還加上了第二種藥物怡妥Ezetimibe，又能再多降15%到25%。兩種藥物藥效加成，就降低了65%之多，遠遠超過嚴格飲食控制所能達到的極限；當然也不是沒有代價，除藥物價錢之外，還得留意藥物所產生的副作用。

至於其他疾病，不管是高血壓、糖尿病、心衰竭……沒有像降血脂那麼神奇的藥物，飲食仍需控制。

川普沒心臟病，連高血壓、糖尿病什麼疾病都沒有，沒有飲食控制，卻靠兩種藥物把LDL降了那麼多，在我想像中，他的餐後「甜點」，應該就是之前辯論會講者幻燈片秀的空盤，上面擺放的降血脂藥物。