山女孩Kit（方妙）／我需要偶像

這句話寫出來多害羞，但我需要偶像。

我那個時代，小學畢業前夕，大家都有自己的小本本，有點類似交換日記的概念，邀請同學簽名留言。我那時候非常著迷木村拓哉，在同學的小本本上都會貼一張木村拓哉的護貝照，以彰顯我是木村新娘組的一員。

但我一直沒機會專業追星，也還不夠格成為飯姊，若真的要說有類似追星的行為，應該就是大學時期著迷陳綺貞的瘋狂行徑。那時候每場演唱會都會前往，甚至因此開始研究單眼攝影，那時應該是我人像攝影的高光時刻，充滿愛意的心成就了精湛的飯拍技術，之後開始拍攝山岳森林等，還被出版社收入書中，這都是偶像給我的動力。

喜歡看書，我的偶像也有作家。不論大家怎麼說，我就是喜歡村上春樹。身為資深書迷，從第一本《聽風的歌》到最新的《城與不確定的牆》，全都擁有，各種譯者的版本也會一併收藏，甚至連各式的評論、雜誌專訪、論文討論、書籍研究等，每一種不會錯過。連在國外的書店，看到美麗的小說封面也會忍不住收藏，所以我的書櫃裡有法文版的《挪威的森林》、泰文版的《海邊的卡夫卡》、《發條鳥年代記》的英譯本與日文的《村上T》，面對這些我真的是名副其實的文盲，但還是滿心竊喜地收藏。

最近著迷的是F1一級方程式大賽，從一個完全不懂F1在搞什麼的小白，到終於對賽制、賽道、技術規格、車手、車隊有一點點小小的認識，皆是重燃起年輕時迷妹的執著。直到此時才以中年大嬸的精氣神開始摸索F1，是因為太喜歡McLaren車隊的Lando Norris。這時我已經失去理智，不管有多少人跟我說Norris多沒有抗壓性，總是在關鍵時刻出包，或是今年沒有冠軍相，無論別人怎麼說，我仍然在每一次練習賽、排位賽、正賽為他搖旗吶喊，以不公正的方式對超越他的車隊噓聲連連，就連世界棒球錦標賽我都沒有這麼激動。

直到中年才出現如此不理智的偏差行為，我自己也重新認識了自己，果然是「臨老入花叢」。在有錢有閒的此刻，我今年生日許的願望，是直擊F1現場，就算只能看一眼Norris頭戴四號安全帽的身影。啊，人生果然需要偶像，才能有賺錢的動力和新的方向啊！