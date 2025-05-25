林逸欣／時間停止，時尚還在

時間就是金錢，但象徵時間的手錶，壞了之後不但不能報時，也無法賣錢，到底能拿來幹嘛？

A小姐是GC贈物網上的活躍會員，某天她整理出一盒手錶，大大小小，款式各異。她表示：「這些錶有些是自己買的、有些是別人送的，也有在旅遊時購入的紀念品，真的都很漂亮……但完全不確定哪幾支還能走。」

畢竟手錶放了十幾年，可能連換電池都救不回來，但丟掉太可惜，於是乾脆全數上架到贈物網App。她誠懇地寫下警示語：「請抱著『賭石頭』的心情索取，自負風險。換完電池能走就賺到，如果失敗也是命運的安排！」沒錯，就像珠寶商人以低廉價格購入翡翠原石，切割後才知道買到的是高級寶石還是廢石，這批手錶也是如此。

出乎意料的，這批手錶竟然全部送出了！但不能走的手錶到底要來幹嘛？

有些人因為喜歡手錶的品牌想收藏，有些人則是修理魂燃燒，但最讓A小姐詫異的是，其中一位網友打算用索取的手錶來搭衣服。這位網友在收到後還特地拍了一張照片說：「我的手錶從來不是用來看時間的！這款太美了，今天戴它出門，姊妹都稱讚，一定要讓妳看看它現在的樣子。」那是一支Swatch的耶誕節限量款，指針如金箔般閃閃發亮，布面錶帶一截紅一截綠，還有一針一線手工縫繡的裝飾圖案，教人目不轉睛。照片中女孩身穿簡約黑色T恤，耶誕手錶的繽紛，彷彿是色彩從袖口溢出來，讓整體造型瞬間有了節慶感。

手錶停了，但故事還在走。從報時的功能角度來看，它們早已報廢，但這並不等於它們就失去了價值，它可能承載一段情感，呈現一個時代的設計，或恰好搭上某個人的穿搭。

SDGs12：責任消費與生產 聯合國於2015年提出永續發展目標（SDGs），其中包括十七個核心目標，如終結貧窮、性別平等和氣候行動等重要議題，旨在全球一起推動永續發展。而你知道嗎？每製造一支新的手錶，從金屬、電池到包裝，皆會產生碳排與廢棄物。當我們選擇讓「舊物」再被使用，就能延長產品壽命、減少資源浪費，這正是聯合國永續發展目標中的「責任消費與生產」。下次整理家裡，別急著丟，先想想這個東西會不會恰好是別人穿搭靈感的起點？