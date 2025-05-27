Dago／我曾在這裡

有人是因為擅長某件事，才能堅定地走下去；而我，只是因為當時相信，除了畫畫，自己什麼都不會。曾經的我像在水裡載浮載沉，畫畫就是那塊浮木，讓我可以緊抓著它，在學生時代那片茫茫水面上勉強維持漂浮。

畫與不畫，都要面對懷疑與焦慮

我從小學三年級進入美術班，一路走到大學畢業。這條路走了十幾年，從來不像表面那麼順利。美術班像座競技場，同學一個比一個有才華。我開始懷疑——是不是連唯一會的事情也做不好？

我仍日復一日地畫著，像開啟自動駕駛模式，沒有目標，沒有自信，只知道一旦停下，就什麼都沒有了。那時我總覺得，大家都有方向，我卻不知道該往哪走，大多時候只有熬夜的疲憊與腦中的空白。我畫了很多東西，卻說不出它們是什麼、為什麼要畫。

我不是在進步，是用熟練掩飾停滯。

即使如此，我不敢放下手中的筆。只要一停下來，焦慮就湧上來，彷彿我什麼都不是。繼續畫，我懷疑自己；不畫，人生好像沒了意義。

有一天，我站在一場樂團表演裡。當全場合唱副歌的那一刻，聲音與畫面像夢一樣傾瀉而來，把我整個人包圍。我想把這感覺留下來，於是拿出手機錄影。但回放時，眼前只是一個發亮的矩形，以及一段失真的聲音。那種顫動，那種讓人起雞皮疙瘩的感覺，早已不在了。那一刻沒有被帶回來，它留在那個夜晚，遺留在空氣裡的聲波與餘溫之中。從那時起，我更常提醒自己：有些瞬間，一旦錯過，就永遠回不來了。

生命不是由某個畫面構成，而是一格一格不斷流動的畫面，「moment after moment」。我們總想記住某一秒，回望才發現只是時間裡的剎那。過去的東西，留也留不住。

就在這樣思考著的時候，我想起了美術史中拉斯科洞窟的故事。

拉斯科洞窟，是法國西南部的石灰岩洞穴，裡面有一幅畫著原牛的巨大壁畫，上方留下了一些神祕的符號。這些圖案早在兩萬年前就已經存在了，據信是當時的人為了記錄某些經驗或進行儀式所繪製的。他們將手貼在牆上、噴灑顏料，留下掌印。這種記錄的本能，展現出想像力和對自身存在的深刻感知。無論出自實用、儀式或幻想，這些痕跡都像是一種跨越時間的低語，至今仍令人動容。

那些圖像證明：這些人曾經活過。

它不準確，但能留下當時的重量

至此我才明白，畫畫不只是出口，也是一種紀錄，逐漸轉變為我記錄生命的一種方式。它不像錄影那麼準確，卻誠實地留下了當時的重量，筆觸的粗細、顏色的深淺、線條的果斷或猶豫，都是我情緒的痕跡。不再為了成績，也不再為了別人的肯定而創作，而是為了記下：我在這段時間裡，真實地存在過。

像壁畫一樣，我把自己的作品留給未來。創作給未來的自己，也像是在替過去的我發聲。透過這些作品，我試圖讓時間的兩端彼此碰面——把過去與未來的自己連接起來。

創作時，腦中會先浮現一個清楚的畫面。但實際動筆後，畫面會隨心情、音樂、光線改變。最後完成的作品，和最初構想往往不同。一開始我因此感到不安，覺得自己無法掌控，後來卻慢慢喜歡上了這種變化。

也許創作的意義，就藏在這些意外裡。當世界大多數事情都顯得無意義時，這些微小又無法預期的美好，成為我繼續下去的理由。它們不是預先設計好，也不是計算出來的，而是活的，是創作過程中自然浮現的。如果一開始就知道最後會變成什麼，那創作可能就沒那麼好玩了。

現在回頭看，創作早已不只是興趣，更是一種生活方式，一種會留下痕跡的習慣。為了讓身體保持想要的狀態，我會健身、控制飲食、抵抗怠惰的自己；創作也一樣。我對創作並非天天充滿熱情，因為熱情能讓人開始，但往往會被現實給磨光，真正留下來的，是習慣，是日復一日的選擇。有人說：「不是你現在有多努力，而是你努力了多久。」我想，創作也是這樣。

我曾像睡在夢裡，不知道自己要去哪裡。是生活喚醒了我，而創作則教會我如何保持清醒，找到方向。醒來後，我仍可以作夢──不是用睡的方式，是用一張張作品、一次次塗抹，去理解自己。

也許我們都只是某個巨大機器裡的小齒輪，終將停止、被替換、被遺忘。但還在運轉，就想留下些什麼。哪怕只是一筆線、一幅畫，我也想像遠古人把手印留在石壁上一樣，證明我曾在這裡。