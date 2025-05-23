夜神月／食在不容易！

第一次下廚是在國一，那時候媽只教了我瓦斯爐怎麼開關，剩下的就任我發揮。我總覺得她太看得起我，我既沒有天賦異稟，也不是廚神轉世，那時候我甚至不知道水和熱油是水火不容。等到油倒下去，再整鍋噴出來，比國慶煙火還精采，在鍋外的我，才學到要先熱鍋，先把鍋內的水給蒸發掉，才可以下油。

創意料理，早在二十幾年前我就在做了。每當吃飯時間父母不在家，家裡的弟弟便看著我說肚子餓。我從冰箱中找出僅剩的春捲皮、蛋與肉鬆，想到或許可以仿效肉鬆蛋餅，於是一邊回憶早餐店老闆的步驟，一邊依樣畫葫蘆，下蛋液，蓋春捲皮，將肉鬆包起來，最後我還畫蛇添足地在裡面加醬油。創意是十足了，但味道說不出的怪，也許是春捲皮煎得太過，也可能是醬油和肉鬆的搭配太唐突。當時的我難以理解，明明食材分開都是可以吃的，怎麼合起來卻變得難以入口。

後來才知道，當你脫離常規、大玩創意，是伴隨風險的。

「哥，我可以只吃皮或蛋嗎？」弟弟雖然還小，但也能分辨什麼能吃，什麼不能吃。

一次次的失敗，對我來說不代表什麼，畢竟成功不就是建立在失敗之上的嗎？但，如果這一次次的失敗，是要我弟吃下一次次失敗的食物，那他就受不了了！

終於，有一天弟弟忍不住了，「媽，妳不在家時，可以給我們錢去買吃的嗎？」

「你哥不是會煮給你吃？」接下來卻是一陣沉默，再傻的人也知道怎麼一回事。

所幸，媽媽被點醒了，知道這樣下去不行，開始提點我一些眉角，讓我的廚藝漸漸地被家人所接受。