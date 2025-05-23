赫連擁／老大媽的零元購

拙劣到不行的行竊手法！

紅髮大媽在我身邊把玩著一瓶架上的香水，此前她曾和我四目相對了幾秒鐘，因彼此認識而點頭微笑。

大媽對著前方按了按壓頭，香氣頓時四溢，「哇，味道挺好！」說完，非常自然地把香水往腕上掛著的大皮包裡一塞，接著將空出的手再度伸向架子上的其他物件。

我驚呆了。難道她沒意識到我就在她身邊、看得一清二楚嗎？

「我今天沒在這裡做義工，如果您把香水還回去，我答應絕不告發您。」掙扎了很久，趁她走到沒其他顧客的角落時，很小聲地在她耳邊說完這些話。

那瓶沒怎麼被用過的香水才三美元，新品原價應有個十倍八倍，是我幾天前在這老人中心二手店做義工時親手標的價，也是我將它陳列在架上的。價格都這樣了，非得「零元購」？手法甚至拙劣到不行！

約莫一連五年，幾乎每周，我都要見到這位紅髮大媽起碼一次。她是食物庫會員，我是幫忙發放食物的義工。她每每經過我負責的甜品攤位，總要使點小聰明，比規定數量多拿走一盒兩盒。

由於濟貧食物全都免費，拿多了稱不上偷，頂多還回便可，我有時太忙，便睜一隻眼閉一隻眼，極可能是她太習慣在我面前犯規得逞，或認為就算逮著了也不至於嚴重到警局喝茶，以至於當我作為顧客身分、去到我也去做義工的二手店買東西再見到她時，她竟渾然忘我地開啟了零元購模式。

二手店的貨品雖來自市民捐獻，卻是個正規生意，需要靠獲利來維持經營，絕不會容忍顧客偷竊。沒錯，大媽那樣的動作，出了食物庫以外，在任何店裡都會被定義為偷竊，沒得辯解。

香水後來在我眼皮底下還回去了，然而至此以後，我竟被這大媽「拉黑」。再見了面招呼不打裝作不認識，遠遠瞧見即扭頭繞道，甚至不再光顧每周四的食物庫發放，而改去了碰不到我做義工的其他時間點。

免費發放慣出衝動偷竊？

一次，跟食物庫管理義工的高層主管辛蒂閒聊，提起此事，但未指名道姓供出是誰。沒想到辛蒂一臉憂心地說：「真慶幸妳能跟我上報此事。我們這種民間濟貧組織，很有可能因為這類會員而蒙上汙名。」

當下沒聽懂辛蒂是什麼意思。直到紅髮大媽終於在二手店裡失風，其事蹟在義工之間登時傳得沸沸揚揚：「妳知道嗎？這女人竟然隨身攜帶了一張在醫院問診的收據，被抓包後立刻拿出來為自己辯解，說她正在治療衝動偷竊的心理疾病，還歸罪社區食物庫總是免費給東西，多年來讓她太習慣了，害她把這習慣帶到了一般商店。」

那張醫院收據被保存在膠套內，拿出來仔細瞧，就是一份接種新冠加強疫苗的證明。也許還可以讓人解讀為此婦精神異常？

總之，大媽最後沒被扭送法辦。二手店主管薇姬拍了照，有心嚇唬她，口頭跟她說本店此後不歡迎她光顧。

總算明白，食物庫主管辛蒂何以對紅髮大媽的行徑如此在意：妳自己有偷東西的毛病可以全賴到濟貧組織頭上、說是讓免費發放給慣壞的？世間居然就有這種「美國邏輯」！

這立刻讓我聯想起一個似曾相識的例子：在美國，曾有人到麥當勞買熱咖啡卻翻倒燙傷了自己，怪罪店家沒有警告顧客這咖啡是燙的，為此提起告訴，最後庭外和解，索賠了數十萬美元。

我最後聽說有關這位紅髮大媽的八卦，是她依舊一臉坦蕩地光顧老人中心二手店。一般行竊被逮，尤其還被店家拍照警告過，理當不會再光顧。而大媽則是「華麗回歸」：她換染了髮色，裝扮得一身貴氣，裹著假皮草大衣，腳蹬復古高跟鞋……乍看還真認不出來，唯一能讓她立刻露餡的，是那個多年來隨身緊貼、被我瞧見她曾把香水往裡塞的大皮包。