所以稱「香魚」，是因為新鮮的魚體明顯帶有瓜類般的香氣，鹽烤之後，肉骨結構易於啃食，彈牙無腥，吃過就難以忘卻。

在某些人心中更難忘的，是自然溪流中成群優游、啄食岩面藻類的野生香魚。

1960年以前，台灣北半部重要河川曾遍布香魚，淡水河一年的捕撈量可以十噸計，但豐收年之後伴隨的往往是族群懸崖式跌降，然後一年年漸次回升，再一個豐收，再一個暴跌……

以往淡水河支流新店溪的香魚，在今碧潭至中正橋一帶感潮區產卵，卵隨水流下，仔稚魚在河口鹹水中成長，食浮游生物，直到器官發育完整，有能力啄食藻類、微小動物後，才慢慢溯入純淡水，向上遷徙，在水溫清涼、溶氧豐沛、塊石滿覆矽藻等食物的中上游安居，大者體型可至四十公分──卻是一年生動物，生長極快，到了秋末，便要同步兩至四歲的毛蟹們，順流而下，降河至下游感潮帶邊緣產卵……身上所持，是單程車票。

1956年，石門水庫興建，之後，全台也進入興壩治水時代，1968年前後，香魚歷經族群的低谷，再也沒有回升，野生香魚就此消失。

香魚、櫻鮭，於日本都是日常文化中的自然生活元素，在殖民地發現的野外族群，接起故鄉的熟悉感；而台灣亦有鄭成功帶來香魚苗放流，俗稱「國姓魚」的鄉野奇譚。曾有日人積極與台人合作，引入來自日本各地的香魚苗放流，努力多年而在1990年代成功建立野外族群，繁衍至今。

許多地名仍保有「魚」這樣的香魚別名，地方耆老，談起過往總少不了如何以「友釣法」等等源自日本的各種奇巧方式捕捉香魚；對他們來說，香魚或許代言著懷念的青春歲月？

自然書寫者若有涉獵河溪自然史，免不了寫上幾段感嘆香魚衰滅的文字，就連某些生物學者，也以「香魚回家」作為友善河溪工程的號召，他們的鄉愁，是否更像香魚們自己？

大甲溪上游晶透的水下，靜待一會便可見到香魚群自遠處結隊而來，在食物豐富之處減速，以大口猛力啄食岩塊上的藻，發出「喀」聲悶響，鰓後黃斑閃耀，競爭者苦花聞聲閃避。台灣野外現存的香魚，早已演變適應為陸封型，體型減半，以純淡水湖泊水庫作為產卵與發育的終起點，也正因如此才能在河溪已高壩林立、水庫橫陳的現代台灣島傳宗接代。

牠們不知道自己承載的，是人們對於降海香魚的最深懷想，是短暫的一年生命，能在物種源始的海水中開眼，通過沖積平原、通過淺山、進入巨石溪谷，長到所向披靡的四十釐米，然後豪邁地降河，迎向終點。

那是一條河自山至海的順暢流路，上通下達方能養出的豐饒。