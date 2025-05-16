洪惠風／連續幾晚口吐白沫的病人

看診看到精神有點渙散時，突然驚訝地看見一位領藥時間還沒到，卻提早回診的病人。

「這幾個晚上他都口吐白沫。」病人的太太代述。

我儘量裝出鎮定的樣子，腦中小宇宙卻已經開始亂轉：口吐白沫？一次就很嚴重了，還連續幾天？是癲癇？昏迷？但病人現在看來一切如常，那會是什麼診斷呢？我已經頗為疲累，想快速掌握情況，便打斷病人的講述，開始連珠砲式發問。

「粉紅泡沫嗎？」「白色的。」應該不是肺水腫。

「有抽搐嗎？」「沒有。」開始往癲癇想。

「有一手一腳無力嗎？」「沒有。」再試著排除中風。

「臉歪嘴斜？」「沒有。」這是另一種中風的徵兆。

「無法說話？」「沒有。」還是在中風打轉。

「有感染發燒嗎？」「沒有。」感染或腦炎也不像。

「有服用什麼特殊的藥物或補品嗎？」「沒有。」

看著神色輕鬆、活動如常的病人，我抓抓頭，不得要領，沒有答案，莫非是心臟停止跳動引發腦部缺血？不會吧，我們一切都控制得那麼穩定，而且連續幾天到晚上就發生，不合理啊。我決定按部就班，放慢腳步。

「什麼時候發生的呢？」「晚上睡覺時。」太太代為回答，病人沒有出聲。「我睡到一半聽到旁邊有聲音，睜眼一看，發現他口吐白沫，就趕快把他搖醒。」

「他在睡覺？」「是啊。」

「搖了有立刻醒來嗎？」「是的。」

我轉向先生，「你那時是什麼感覺呢？」「就很正常在睡覺，被搖醒就把面罩拿下來……」

「等一下，你睡眠呼吸中止症戴呼吸器睡覺？」「是啊。」

我想像那個場景，又想到最近幾天特別冷的氣溫。

「面罩拿下來就好了嗎？」「是的。」

我想我已經有了答案，但還需要多一點資訊。

「你的呼吸器有加水嗎？」「有啊，有潮濕瓶。」

我又轉向病人的太太，「妳看到的是水氣？還是白沫？」她猶豫了起來。

應該就是了。

「我想應該是呼吸器的水珠，不是口吐白沫啦。」他們一臉疑惑，我進一步說明，「潮濕瓶有加熱功能，有時冬天遇到冷空氣就會產生水珠，會累積在蛇形管跟面罩裡。」

「是喔？」

我看著病人夫妻半信半疑的神情，只好搬出自己的經驗。「我晚上也用呼吸器睡覺。天冷時，如果機器的溫度設定比較高，有時半夜會有管子積水呼嚕呼嚕的聲音，聲音滿大的，還會被它吵醒，有時甚至鼻子上都是水珠，只有起來把管子裡的水甩掉，才能再用。」病人夫妻微笑聽著，一副同病相憐病友會的味道。

「我太太還幫我在床邊鋪毛巾，讓我可以把水甩在上面。」我做出抓著蛇形管排水的動作，他們津津有味地看著我表演。

「因為沒有任何其他症狀，雖然不能完全排除疾病的可能性，但可以注意一下管路是不是有積水。如果有，而且排水後狀況消失，那麼八九不離十是這個問題，就不需要進一步檢查。」

看著病人夫妻滿意地離開，我想問題不大，應該只是他們用錯了形容詞，但不知怎地，我腦中卻出現了真正口吐白沫的場景，想到了肺水腫，想到了癲癇，還想到了螃蟹……