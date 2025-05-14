瞿欣怡／【舌頭決定我的方向】燙手麵包是一天最棒的啟程

我曾在人生低潮的一年，記錄每日早餐，讓生活不致散逸。我習慣吃西式早餐，好麵包，讓一天有好的開始。

歐式麵包如硬底子演員

台灣人很幸福，麵包種類多而超群。光是台式麵包就琳瑯滿目，蔥花麵包鹹香夠味，唯一缺點是當日要開會千萬別吃，張口會臭；菠蘿麵包重點是酥皮，每次挑選都要火眼金睛，挑酥皮最厚最多的；至於肉鬆麵包，它什麼都不用做，光是在那裡就很完美了。

不過我最常吃的還是歐式麵包，樸素簡單耐儲存，買多些放凍庫，每天早上噴水回烤就成。歐式麵包也好搭配，做一份簡單的沙拉，煎一片火腿，不搶風頭，恰如其分地融入。趕時間抹上一塊好奶油，通常用法國的艾許，配上一杯手沖咖啡，就是奢侈早餐。

歐式麵包沒有華麗外表，像硬底子演員，不起眼，卻滿身是戲。好的歐式麵包重量要沉，才夠扎實；內裡有洞，才有彈性；表皮略硬，烤了才酥。

我到處買麵包，西華飯店風華正茂時，我參加完媒體記者會，必會買幾個麵包；微風廣場剛開幕，就迫不及待去「Maison Kayser」買法國麵包、橄欖巧巴達，以及朋友大推的邪惡沙拉可頌；日本生吐司「嵜SAKImoto Bakery」剛來台灣，朋友就送了我一條吐司，好柔軟呀。

原本在大安路巷弄裡的「Pure bread」，現在已經移居他處。厚片吐司要預訂，一份兩百元，又軟又香，貴卻值得，回家對切成半，一份一份包好放進凍庫，每天早上烤半片配咖啡。

「珠寶盒烘焙」的「面具」，路過必買。它有點像變形的佛卡夏，只是發得不那麼蓬鬆，上面鋪著橄欖、油漬番茄、蒜頭和粗鹽，可惜隨著物價上漲，買的次數也少了。

唯一讓我不離不棄，願意排隊的，是復興SOGO樓下的「Flavor Field」，那幾乎是最完美的歐式小麵包。拳頭大，一餐正好，皮酥內軟，吃得到濃濃的麥香，裸麥餐包跟貝貝麵包是冰箱常備食品。也有人熱愛它的明太子法國，我喜歡奢華的無花果酒釀麵包，加了果乾跟堅果，只有手頭很寬裕才捨得買半個。

我也會在家附近的小烘焙坊找尋好麵包，有家小店實在不錯，法國麵包與吐司都不差，可惜老闆後來談戀愛，心野了，吐司才剛帶回家就塌了。做麵包要專心一意啊，這樣糟蹋技藝，真讓人難過。

放手挑戰歐式免揉麵包

遷移到新居後，離原本的生活圈有點遠，暫時找不到喜歡的麵包店。心想，不如自己做，看馬世芳做歐式鑄鐵鍋麵包好像滿好玩的，他行，我或許也行？

找了歐式免揉麵包的食譜，步驟不難，放手一做，逼近及格。樣子五分像，口味六分香，讓人懊惱的是麵包外層太厚，少了酥脆感。光是如此，已經是大大驚喜，讓我勇敢朝第二爐、第三爐邁進，愈做愈好。

挑戰歐式免揉麵包後，我進階挑戰佛卡夏。差不多的材料，加更多酵母、橄欖油，更輕柔折疊，讓麵糰冒泡就成了。入烤箱前，淋上橄欖油，用手指輕輕地在柔軟的麵糰上戳洞，再擺上浸泡過橄欖油的橄欖、油漬番茄，撒些現磨黑胡椒、迷迭香、粗鹽，麵糰美得像一幅歐洲風情畫。如果用耐熱玻璃烤盤，還可以看見橄欖油在底盤冒泡，彷彿聽見「噗呲噗呲」的聲響，那是麵包與橄欖油在合唱。

歐式免揉麵包真的簡單。麵粉、鹽、酵母、水，全部拌勻，只需要幾次折疊、靜置，工法並不難。難的是「等待」。麵糰拌勻後，等；第一次折疊光滑後，等；二次折疊後，等；最漫長的是放進冰箱後，要等一整夜；隔天一早還不能急著烤，要等麵糰睡飽。

所有食物要好吃，都與時間有關，熱炒要大火要快，像瀑布直衝而下，鑊氣在口中引爆；做麵包要冷靜要慢，像緩緩流動的河流，每個孔洞都是沿岸沖刷的痕跡。

做麵包也像當媽媽，悉心呵護麵糰寶寶。每次送進冰箱後，我總是忍不住偷看偷摸。麵糰像小嬰兒的臉，柔軟飽滿，充滿生命力，一直長大。也許我瘋了，我覺得這是全世界最美麗的臉龐，我會跟麵糰寶寶說：「睡飽飽，快快長，明天見。」

終於把麵糰倒出來那一刻，會看到綿密不絕的氣孔在用力呼吸；切分麵糰時，感到這個小生命格外柔嫩，在掌中軟呼呼，像嬰兒小手；麵糰在烤箱膨脹長大時，又覺得孩子大得好快，長得堅強踏實。

麵包出爐的瞬間，我甚至想成為手藝人，一輩子做麵包，走上與寫作截然不同的道路。人生不只一條路，誰說只能讓大腦決定前路？讓舌頭決定，搞不好才是真理。

哪怕依舊是原來的人生，麵包還是決定了我的每一天。陽光耀眼的日子，坐在院子裡，燙手撕開麵包，麵香撲鼻，還有什麼比這個更完美的啟程？