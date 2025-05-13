夜神月／我的B612星球
這是一間極簡風的宿舍，房間不大，一張床，一張桌子，牆上有個朝西的小窗。我想起聖修伯里筆下的小王子，他心情不好時，會在他的星球上看日落。我心情不好時，也會看向窗外的日落。
出了門，外頭是平凡無奇的小巷，但我喜歡這，因為有朵玫瑰在此綻放。
狐狸曾對小王子說，重要的是時間。隨著時間到來，我像狐狸一樣坐立不安。7：15她會提著垃圾袋來巷口丟垃圾。7：20我們在公車站牌等公車。7：30公車到來，我們搭同一班去學校。
每天默默等公車，於她而言，我只是這星球上億的陌生人之一，可她是我唯一的玫瑰。儘管她就只是固定時間出現，什麼都沒做，頂多公車誤點時，我們互相尷尬地笑著；頂多是對司機喊「還有人沒上車」，而我就是那個慢上車的人。
等公車時，雖然站得近，但總沒有勇氣再進一步，或許是怕玫瑰帶刺。「妳好……」心裡演練的台詞一直卡著。直到有一天，我發現台詞不用練了，因為她是別人的玫瑰。
我沒辦法和小王子一樣，一天看四十四次的日落，只能透過牆上的小窗，看著日落到天黑。
經過巷口和站牌，這裡仍是我喜歡的地方，只因這裡有朵特別的玫瑰。
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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