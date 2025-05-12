日月明／三代同堂的老家

那裡有陽光，一座開著玫瑰花的花園，還有一片龍眼樹林，雖然倉庫雜亂，房間陰暗潮濕，可是有我小時候奔跑的影子，還有一隻會聽大人聊天叫胖胖的狗。

三代同堂，熱鬧，但偶有爭吵，大人之間爭論什麼，我始終沒聽明白，只記得夏天吹向穿堂的風特別涼，站在那裡什麼事都不做，也覺得心情舒爽。雨季來臨時，家裡濕氣更重了，但是沒有人抱怨，每天重複同樣的生活，無論晴朗或雨天，花園永遠有花開著，龍眼樹林永遠有蚊子等著咬人，雖然很討厭，這裡是我熟悉又離不開的堡壘。

共用的廁所就在雞寮旁邊，臭臭的，而且沒有燈，半夜想上廁所時得有人陪，白天上廁所得排隊，大人上廁所兼看報紙，我只能等，於是上學常常遲到。最可怕的是常有人上大號沖水沒沖乾淨，問了，無人會承認，只能一次次忍著髒汙，心裡恨恨的，明天太陽依舊爬上來，大號依然總是沒沖乾淨。

冬天時屋內溫暖，大夥聚在一起，看楊麗花歌仔戲，吃豬油配飯，大人煮飯、洗衣，小朋友寫作業、鬥嘴，以為日子會永恆地這樣過下去。然而，有人離鄉背井到外地讀書，有人成家遷居他方，高中時，慈祥的爺爺去了天堂。

三代同堂的老家，漸漸散了，我們也搬遷了，卻是我生命中最深的記憶，一直想返回的地方。