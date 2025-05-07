我們島嶼的各個角落，曾經流傳著一個詞：美達卡，指稱水田裡見到的銀灰色袖珍小魚。如今人們或許只覺得medaka這詞帶點異國風，所以在不同魚種身上使用，更見於水族館，標示著人工培育品系。

medaka源自日語，名號最初應是屬於日本稻田魚；而台灣的medaka是同屬的另一物種「中華青鱂魚」。

me是「目」，daka為「高」──目高，乃其真正意義，明白地指著那特徵：小小的青鱂魚臉上位置偏高的明亮雙眼。

「目高的稻田魚」現今零星發現於生態友善耕作的淺山水稻田，以及周邊疏於整理的少水溝渠，但上帝造牠並非為人類的田圳所設計。

「溪裡無魚，三界娘仔為大。」本土俚語透漏出關於青鱂原貌的另一線索。

三、四公分的弱小個頭，縱有幾近透明的體色保護，在大魚潛游的河川埤塘只能是口到擒來的餌料，青鱂魚必然不宜久居。在淺山谷地、沖積扇行水區外側，未經人類開墾的時候，隨地形起伏或地質而自然形成的窪地，可能被森林圍繞，或滿布水生植物，這些水域多數時候並未連通河溪，少了水中掠食者循水路進入威脅，小不點得以安住。

鄰居也都是些「細」「小」之物，如青紋細蟌、小雨蛙蝌蚪等等。

但這些水域位於洪泛與日常、乾與濕的臨界，絕大多數的時間沒有水源補充，水體在曝曬、滲漏之下勢必日漸縮減。昆蟲會飛、兩生綱能跳離尋水，小小的青鱂魚別無選擇，只能留在原地看著一切變調，有時候必須窩在水位極低，甚至僅餘泥淖的生存條件裡。

牠們當然有對策，生命周期壓縮至僅有兩三年不等，關於生存傳承的一切效能也濃縮。細小的身軀所需資源極少，只要有一點點水分便能過活；雌魚在適當時節幾乎每天都能產生卵粒，受精卵可掛附於生殖孔外仔細尋覓適當的孵育所；卵表面有毛鉤，可以相互附著成串掛於母親身上，亦可在母親選定的位置黏附在水草上，得到庇護；雄魚擁有巨大化的臀鰭，可以在配對活動中包覆卵粒完成授精。

「是日已過，命亦隨減，如少水魚，斯有何樂」，佛經常常提醒世人生命本質並非恆常幸福安樂，偏偏青鱂魚即是天然演化而來的「少水魚」，總在不知何時要面對乾枯的小小世界裡拚命地生活、生殖。只因在夾縫中才能求生，死亡也隨時都在不遠處，但這就是牠們的存在意義──三界娘仔，正是佛說「三界火宅」的超越演繹。