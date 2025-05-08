曾韻樺／如果可以，我想一直住在這裡
開始工作的十年間，我輾轉於雙北各地租屋，曾經住過很寬敞舒適的三房兩廳，也住過離捷運很近、生活機能很好的房子，但其中讓我最心心念念的，卻是一間狹窄簡陋、客觀條件最差的屋子。因為，我在那裡遇到了嘎寶。
那是新店的一個舊公寓，藍白磚的外牆，沒有電梯，每次爬上五樓都會氣喘吁吁，每個月貨運大哥送貓砂來時，看到這樓梯都不太開心。
爬到五樓一開門，映入眼簾的是一個狹長型的陽台，房間不大，附的家具都有三十年以上了，或許是房東阿媽的陪嫁吧。其中一件陳年衣櫃，雖然還堪用，但木材已經開始掉屑，每次我翻最下層的抽屜時，衣服都會沾到木屑，讓人有點傷腦筋。
嘎寶是我搬來新店沒多久就撿到的黑白貓，她長得很有趣味，身體是白的，但右眼周遭及嘴巴是黑的，叫聲又帶著菸嗓，很滄桑的一隻貓。
剛帶她回家時，她只敢躲在衣櫃裡偷看，後來，慢慢敢挪到床邊翻肚皮討摸，再後來，她養成了和我說晚安的習慣。她會在我入睡前，跳到枕頭邊撒嬌賣萌，要我摸摸她、親親她，再心滿意足的回到衣櫃休息。
曾經以為這樣的時光是不會變的，但事實上，老天要收回時，是一分一秒都不會多給的。我記得養她到第五年時，有一天她突然無預警的尿失禁，帶去看醫生也找不到原因，隔兩天腳開始腫脹、癱瘓，病程惡化得極快，不到一個月她就走了。
現在偶爾經過故居，我還是會駐足眺望，忍不住幻想，會不會在某個平行時空裡，我們仍然繼續住在這裡，過著平凡而幸福的日子呢？
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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