郝妮爾／牠的前世，與我的今生

終於得到神蹟的指示

我以為失去寵物的感覺與失戀相仿，人家都說再愛一個人就能忘記上一個人，所以我曾努力地去找一個像她的來愛。走進收容所一個一個盯著籠子裡的狗狗仔細瞧，毛茸茸的腳像她，圓圓的眼睛是她，受了委屈不敢張揚也是，每個看起她都像她。因為太像了，所以即便那日沒有真的帶回另一隻狗，回程沿途的景色，依然是滿滿的郝亮。比方說掉落的破碎的葉子、被雨水積滿的坑洞，或者──「欸你看那枕頭凹陷的痕跡，是不是郝亮躺過的證明？」完全地捕風捉影，疑鬼疑神，甚至求鬼求神，希望能讓我們得到一點暗示：死去的靈魂到底會不會從另外一個形式回來呢？

過了一年，我們在咖啡店發現一隻奶貓，氣若游絲，就要被棄絕。此時，一陣大雷巨響，風雨欲來，我盯著那貓的臉頰，大聲道：「牠左臉有一顆痣！那是郝亮生前最後一個月腫瘤長出的位置，這貓就是郝亮，我們要把她帶回家。」於是，如此興高采烈，像是我們終於得到某種神蹟的指示。

卻不曉得那一切都只是開端。

將第一隻貓給奶大了，生出了信心，幾個月後看見動物醫院發文為另一隻黑貓徵找個家。黑貓全身上下皆黑，就眉毛兩處無毛，遠看如兩道白眉，我又擅自推敲：「那裡是郝亮生前的動物醫院，那貓也和郝亮一樣眉毛雪白。」

靈魂與肉體畢竟不同，靈魂是自由的，任憑要分裂成兩個、十個、百萬個都可以，所以，那隻黑貓也必定是郝亮，絕對是──我們這樣說服自己。因此舟車勞頓，再度帶著大包小包前去把黑貓給帶回。

一瞬之間，狗派的家裡全被貓咪的痕跡占滿。

那一日她從夢中現身

再過了幾年，我懷上孩子。超音波我橫豎都是看不懂的，什麼鼻子像媽媽臉形像爸爸？只感覺全都糊成一團。且彼時身心負擔極大，再無力發揮想像力，拋下那些誰像誰的囈語，只能在沒日沒夜的孕吐中把自己拼湊回來，且一邊拼，一邊瀏覽社群媒體，看它又想給我推播什麼沒營養內容。差不多就在那時候，我看見了「胎夢」的介紹。所謂胎夢，究竟是不是孕婦的賀爾蒙與想像力結合起來的奇幻故事？為何每一個母親的日常都是健忘，卻都能夠把那夢記得一清二楚？我不以為然。

「最好懷孕還會作夢，為什麼我就沒……」

心思斷在此處，有一個夢從我的腦子裡被點亮。

──等一下，我也有我的胎夢，我也有！那夢我記憶猶新，因為我已數日不曾夢過郝亮，可是那一日，她從夢中清楚現身。夢見遠方河水大漲，我帶著郝亮在河堤奔跑，最後跑無可跑，便一把將她緊抱懷裡，要她不要怕，「妳躲到我的肚子來，這樣就不怕濕了。」而她那一坨毛茸茸的身子，就真的鑽呀鑽，鑽呀鑽，往我的肚子裡住進去。方此之時，大水襲來，我已毫無畏懼。

夢在此時轉醒。

孩子後來在九月出生，而多年前，我們恰好就是在九月將郝亮帶回家的。

一切當然都是見縫插針，毫無憑據，我知道，那只是我想要再一次鼓起勇氣去愛的藉口而已。否則怕自己這樣濫情，會不會辜負曾經那麼愛過的一個生命？會不會，因為遇見其他的愛就把妳忘記？

妳說，到底會不會？

沒人能夠回答，倒是孩子與貓，持續把整個家吵得翻天覆地。看著那樣混亂的一張景象，我忽然覺得好像，一切都好像，好像郝亮還在家裡跑跳，即便外頭有雨，整個家裡也暖暖活活鬧在一塊的那模樣。