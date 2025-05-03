樓下學姊／只是因為愛

聯合報／ 文／樓下學姊

最開始，我只是愛上的聲音，以及……很膚淺的，霍爾的外表與溫柔。

二次元與三次元，無望的遠距離暗戀。我能做的，或許就是拉近距離，讓霍爾出現在現實世界吧？

那就是cosplay了。

所以，我下定決心自學裁縫，從打版開始，踩著阿嬤日本時代的老裁縫機，一片一片，拼出霍爾知名的外套。披上後，左看右看，鏡子裡的我就是不太對勁……啊，臉！女孩子與男性的輪廓終究有差異，這一定要解決！我進一步將觸角伸向基礎解剖學，研究兩性骨骼的不同，再學習各種改變臉型的化妝技巧。接著學會簡單的剪髮技巧，用以修剪假髮。

我也開始減肥了。女孩子的三角形身形和男性的倒三角，即使有衣著修飾，腰線仍是關鍵，況且瘦一點也不是壞事嘛。

終於，「霍爾」出現在鏡子裡了，但總覺得不夠……

對，應該留個念。

於是，我學了攝影。踏查台灣的歐式景點，架好腳架，成功地自拍了一組照片。

可是，霍爾一個人在照片裡，實在太寂寞了啊。我決定嘗試修圖與合成，把自己扮演的蘇菲P到霍爾身旁。

我不會強調這個過程裡，自己付出了多少心血與時間。為了愛而做的事，不論大小，哪需要談什麼意志和努力！不過，我的人生確實改變了，而一切只是起源於，我無論如何就是想讓霍爾出現在自己身邊。

最近，我開始接些攝影、影像設計，甚至服裝訂製的案子了。

朋友問我，怎麼這麼多才多藝？

我笑了笑，「大概是因為『愛』吧。」

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