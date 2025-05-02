洪惠風／千金難買早知道

消失一段時候的病人重新出現，卻好像老了很多，以前他精明幹練，中氣十足，喜愛運動，現在走路卻有些蹣跚，雖然沒什麼大問題，但整個人看起來就是完全不同，氣勢消失殆盡。

他住院快兩個月。

「中風了。」他這麼跟我說。

「有取栓嗎？」

「有。」

雖然有取栓，但取栓就像消防隊救火，跟時間賽跑，已經燒掉的東西是無法恢復的，除非處理迅速加上運氣很好，否則或多或少都會留下後遺症。

他心房顫動已經一段時候，一直都有回門診拿抗凝血藥物，心房顫動這種疾病如果不管它，每年有百分之三到五的人會中風，乍看好像沒什麼，但累積個十年二十年可就不得了，可能有一半的機會中風。

我思考著下一步該增加藥物的劑量？換成更強的藥物？還是建議他做左心耳封堵手術？抗凝血劑的麻煩之處就在於過猶不及，量不夠預防中風的效果變差，量大了又增加出血的機會，至於左心耳封堵手術，又有介入風險、旁漏、血栓等等的考量。

看到我有些舉棋不定，家屬半埋怨半報告地補充：「他藥都沒有規律吃。」

我驚訝地望向病人，回想他過去的模樣，不禁有些惋惜，人生的火炬，好像變成了燭光，心房顫動這種疾病只要規則服用藥物，中風的機會可以降低三分之二，雖不能完全，但機率上總是好了很多，如果再把每個危險因子都好好控制，說不定就能避免這次的悲劇。

這樣的故事並不少見，還有位心臟裝過四、五根支架，消失了十幾年後因為症狀重現再回到我門診的病人，檢查發現他的血管又有許多新的地方塞得很嚴重。這些年他藥物沒有好好服用，低密度脂蛋白LDL（壞的膽固醇）的數值也不理想；雖然當年反覆叮嚀，他仍然鐵齒，覺得支架萬能，不了解預防心肌梗塞要像預防土石流，不是放支架疏通道路就能解決問題，更不明白只有平常做好水土保持，規則服藥，控制好三高、戒菸、運動，才是真正治本之道。

或許是心臟科醫師守在最後一線，看過太多扼腕的悲劇，好的心臟科醫師回到門診時，總是會超前部署，做得更積極，想盡辦法更早更完整得控制好每一個危險因子。

對於病人來說，配合醫師共同努力是十分重要的，千金難買早知道，生病後，再來反悔之前能做、可做而未做的功課，是多麼讓人傷心難過的事情啊。