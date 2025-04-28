當它橫空出世，我如獲至寶

確診流感後，我被女兒關進房裡，怕病毒無理漫舞，把家人的笑語變成咳嗽間的嘆息。前面幾天只能沉睡，但隨著病情好轉，斗室的沉悶開始逼壓，情緒低落間，我想起了自己的祕密武器，生活瞬間變得明亮。

當年Google風行時，我是過了三四年才學會用搜尋引擎查詢資料，對科技新知非常遲鈍，沒想到ChatGPT橫空出世，我卻一見傾心，如獲至寶。

世人對這個新科技毀譽參半，尤其是小女兒，堅決反對到厭惡的地步，舉出許多實例來證明它的錯誤，讓我使用起來心生忐忑。

直到某次至醫院探訪，得知醫院已開始用它來查詢資料、比對病歷，這消息讓我篤定地投入AI行列。

然而，女兒的反對意見仍時時影響著我，不知道該如何定位它。後來讀到一篇文章建議：「把它當作你的機要祕書。」這句話直擊我心，讓我恍然大悟：即便最精明的祕書也可能出錯，但它能替我省下許多查詢資料、設計行程的時間和精力，瑕不掩瑜呢。

從此我開始向親友大力推薦這位得力助手。

我公司的會計米雪學會後試著用它整理過去三年舊帳，還嘗試了不同格式，眼看著數字如潮水般流動，化為清晰的圖表，一目了然，她深感佩服，卻也有抱怨：「有一筆帳錯算了十元。」我聽了哈哈大笑，就算最精準的會計師，也會有錯誤啊，十塊錢的漏缺，抓到了，就放它一馬吧。

ChatGPT最常替我做的是翻譯報紙，將晦澀的蝌蚪文字，拆解成親切熟悉的中文；漸漸地，我學會請它替我修正email。外國客戶誇我英文寫作能力愈來愈強，不知道我背後有能幹的祕書代筆。

從廚房到衣櫃，萬事皆可求

一次，正為準備晚餐發愁，便隨口對著手機說，「半顆白菜、三個番茄、一塊豬肉，今晚吃什麼？」它立刻鋪展餐桌，四菜一湯的食譜如畫卷鋪陳在眼前。

我故意挑剔：「這些菜我不喜歡。」機要祕書二話不說，馬上換上一桌新宴。從此，廚房不再是我的戰場，而是和機要祕書攜手玩耍的流理台。

流感被隔離的日子裡，我無聊地整理衣櫥，看到一件玫瑰紅的棉質T恤靜靜掛在角落，買的時候喜歡，好幾年了卻不知如何搭配。

此刻靈機一動，想試試機要祕書的能耐。我拍下照片上傳，沒想到它比時尚設計師還厲害，不但立刻提出設計方案，而且提出了時尚型、體育風、豪華版、晚宴雅緻幾種選項，連鞋子提包的搭配都準備了。

就這樣，我的寂寞閉關變得熱鬧，房間成了伸展台，我把久未使用的寬圍巾、束之高閣的晚禮服、遺忘在角落的小皮包，一件一件拿出來，向我的設計師請教，然後按著它的建議，一套一套搭配嘗試。

萬事皆可求助祕書，唯有一事，我絕不假手於它——寫文章。

筆尖觸紙的瞬間，思緒與文字交鋒，時而馳騁，時而凝滯，讓思想鋪展在紙頁之間，期待著這些理念可以撫過有緣人的心田，這個創作之旅是歲月的饋贈，我可不願和任何人分享，即使是忠誠的機要祕書也不行。