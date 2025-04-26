新真／住在車子裡
多年前，我從書店買回《我的露營車探險》一書，當時只覺得書中提到的故事新鮮有趣，沒想到它會打開我的視野，從此放了一個念想在心中。
那時候，露營房車在台灣尚不多見，更別提自己動手改造房車。因此，當我看到作者男友在一番敲敲打打之後，將空車變成有廚房、客廳、臥室，甚至還有健身設備的小房子，簡直大開眼界──載著一間配備齊全的房子在馬路上跑，這是什麼概念啊？此外，作者和男友不是偶爾開著露營車出去玩，而是一年三百六十五天，天天住在房車裡，等於生命中的大事小事全發生在一部車上，這也讓我的腦筋一時間轉不過來。之前，我一直認為「家」是一個固定住所（房子），沒想到這觀念瞬間被瓦解了。
我開始好奇露營房車的生活，在YouTube上找到許多華人在北美開房車四處跑的頻道，雖然他們多數有個固定地址的家，但也四海為家，短則數日，長則逾年。對他們來說，上路不只是旅遊，亦是日常，為了遍行各地，有人設法一邊自駕一邊工作，有人想著該怎麼讓孩子繼續上課，不耽誤學習。
節目看多了，我心裡有個聲音愈來愈清晰：世界這麼大，我也應該到處去看看。對，我希望自己有一天也住在房車裡，藉著房車走進深山走向水域，靠近大自然，領略它的美。
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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