何韋毅／這樣的台北
國小曾跟著爸媽從高雄開車北上旅行，記得一路舟車勞頓，抵達台北已是傍晚，爸媽臨時起意把車開到了木柵動物園前，打算讓我在「門口」放風，過過乾癮。在車上待了近半天，我興沖沖打開車門，沒想到一股鋪天蓋地的熱空氣彷彿狠戾掌風，重重迎面搧來，那是我未曾料到也未曾經歷過的濕熱──與高雄的炎熱完完全全不一樣！我隨即跳回車上，關上車門，死活不肯下車。
那次旅行之後，我對台北的第一印象就是「熱」，對這座城市也沒那麼嚮往。不到十歲的孩子，能理解一座城市的方法和時間本就有限，於是一直到十八、九歲北上念書，退伍後又返回台北，我才開始在這南來北往的二十多年裡，慢慢理解了台北。
北上第一年的中秋節，當時高鐵還未出現，承德路上塞滿了等待搭乘客運的返鄉遊子，場面堪比跨年。我覺得身邊這些陌生人應該都跟我一樣，想要逃離台北，想要回家。
再後來出國旅遊，看過好些大都會以後，心裡頭明白台北可能長不出那樣宏大的規格，但我們還是有了一座101。
再再後來，更習慣了這座城市後，走在台北火車站裡不會迷路了，每次往返北高，也不再有林強寫在〈向前走〉歌詞裡，那種帶點逞強的義無反顧，以及沒刻意收好的徬徨了。
二十多年過去，台北的夏天依舊好熱，而且愈來愈熱，雖然我依舊買不起這裡的房子，可仍無損於喜歡這座城市的生活感──讓我們不用躲閃車子的人行道、更願意禮讓行人的車子、不用久等的捷運公車；展廳戲院電影院公園、咖啡店餐廳超商，還有陽明山烏來等數不盡的郊山步道等等。最棒的是，雖有但不濃稠的人情味，對我來說恰到好處。
但如果，台北也能像高雄一樣比鄰著大海，能夠偶爾吹起海風，就更完美了。
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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