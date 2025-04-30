某次用餐時間搭高鐵，被車廂內四處開啟的便當香味衝擊，只好厚著臉皮舉手向推車姊姊買便當，結果售罄。一時強烈的羞恥感加上飢腸轆轆的可怕經歷後，每次搭車前都必提醒自己，一定要帶上便當。

這趟到台中的旅程，買了11:31的車票，帶著懷舊排骨便當上車。我的座位靠窗，離用餐時間還早，先打開筆電寫文章，想著等完工接近中午再大快朵頤。我隔壁兩個座位，靠走道側是一位全身黑的少女埋頭看著手機，夾在我們中間的，則是中途上車，提著大包小包的台灣媽媽，行李箱就塞在她腿中，座位十分擁擠。

待我寫完了文章，看看時間差不多十二點，車廂內逐漸有乘客吃便當的動靜，聞到空調中混雜著飯菜香。是時候開飯了，我準備打開便當。

這時，走道側少女攔下經過的推車，問推車姊姊還有沒有便當，姊姊為難地說：「我這邊都賣完了，我幫妳問問別的車廂還有沒有，請稍等。」說完用無線電詢問，前排乘客也緊跟在姊姊身後詢問，我感覺台灣媽媽也蠢蠢欲動，找機會開口。好不容易等到空檔，台灣媽媽舉起手，「還有便當嗎？」姊姊的無線電響起：「抱歉，稍等一下。」確認後，對她搖搖頭：「很抱歉，剛剛剩最後一個便當，這位小姐先買了。」邊說邊指指走道側的少女，台灣媽媽絕望地喔了一聲，「那……我買瓶水好了。」

一個美味便當快速送到少女手中，少女毫不遲疑地打開，台灣媽媽只好咕嚕咕嚕地喝著白開水。我輕輕打開懷舊排骨便當，別過身望著窗外流逝的風景，儘量小聲地咀嚼，仍感覺台灣媽媽的視線不時瞄著我的便當。很想告訴她我不是故意的，這餐我也吃得很有罪惡感啊。