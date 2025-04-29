李奕萱／北投最不會下雨？

前陣子陰雨綿綿，晾在後陽台的衣服都乾不了，還沒踏出門，就想像得到鞋子、褲管濕掉的畫面，心情不美麗。怨念滿滿之際，我忽然想到，以前聽鄰居說，北投已經是台北很少下雨的地方了，有時候頂著濕答答的天氣，經過個快速道路、穿過個隧道，來到北投，就會發現地上仍是乾的。

我產生好奇，真的嗎？上網一查，去年還真有新聞。前氣象局長鄭明典在臉書貼了張「北台灣雨量累積圖」，整個深藍色的台北裡，就一塊特別淺，那就是北投！土生土長於北投，沒想到我是身在福中不知福。

鄭明典解釋，北投（以及旁邊的士林）之所以少雨，是因為大屯山阻擋東北季風水氣，不過老一輩的人有可能說是「龜神坐鎮」——誰是龜神？就是蔣中正，因為他居住的官邸在士林。如果更仔細查這個傳說，會見其由來為民初都市傳說，認為所謂「國父」孫中山是玄天上帝轉生，腳下踩的一龜一蛇一起投胎，變成蔣中正跟毛澤東，兩者不合才發生內戰云云。

作為完成民主轉型的國家，領導者的是非功過應可攤開、供人褒貶，神格化的故事大可不必。不過回到龜神鎮雨本身，倒是呈現了一件有趣的事：在國民政府來台後，士林、北投，或者當初稱「陽明山管理局」的行政區，是一個在軍事上相當特殊的區域。

如果家裡有長輩出生於士林北投，翻過他的身分證，很可能會看到已經絕版的「Y」開頭身分證字號，那個「Y」指的就是陽明山管理局（原名草山管理局），涵括士林、北投、陽明山地區，直到1974年才改由台北市管轄（身分證字號開頭為A）。

陽明山過去曾因芒草遍及山頭，名作「草山」。日治初期，草山曾是抗日「土匪」及日軍交戰之地，期間日本人發現此處有溫泉，開始發展觀光，溫泉業者陸續進駐，旅館接連開張，1922年傳出日本攝政皇太子裕仁預計巡台後，更是大興土木，改善交通及市容，也興建了草山御賓館（後為國民黨黨政高層御用賓館）。

由於擁有完整的建設，國共內戰末期，蔣中正尋找撤退政府落腳處時，最終選定草山地區作為機要核心基地，設置總裁辦公室、草山管理局等單位，並為避免「入草為寇」之想像，於1951年更名為陽明山（如有興趣，更詳細內容可閱讀吳亮衡《再見・草山》）。

這對後來的士林北投有什麼影響呢？士林除了有官邸，還有保密局本部（後軍情局），周邊眷村住戶多於軍情局工作。北投更是設置許多特殊單位，例如日軍顧問團（白團）與政工幹校體系，後者包含加強政治作戰工作的政戰學校、進行思想傳播的中國製片廠，這些單位也間接促成北投許多眷村的設立。

沒想到連日降雨也能扯到歷史吧？這正是歷史的有趣，脈絡總是藏在令人驚喜處。下次周末下雨掃興，不如打開氣象，看看北投是否為晴天，搞不好可以來一趟被大屯山庇蔭的歷史之旅。