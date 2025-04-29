王立柔／行動代號：順風耳

決定陪爸爸配助聽器時，我暗自將這個任務命名為「順風耳行動」，擬定了一連串作戰計畫。

過去我像很多人一樣，總以為重聽是自然的老化現象，從未意識到聽力損失與大腦功能之間的密切關聯，直到近年來醫界頻頻呼籲應及早矯正聽力損失，否則失智症的風險也會增加，聽損所導致的社交隔離更會讓人陷入孤獨和憂鬱。

然而，有資料指出台灣潛在聽損人口是兩百萬人，使用輔具的人卻不到5%，網路上更充滿「如何說服長輩戴助聽器」等教戰文——不對，細看才發現是句尾有問號的求救文（如何說服長輩戴助聽器？），以及語尾有問號和驚嘆號的崩潰文（如何說服長輩戴助聽器？！）。各種證據顯示，帶長輩去配助聽可謂「幹大事」，若未做好覺悟，很快便會以驚嘆號作結，在內心嘶吼千萬遍：「如何說服長輩戴助聽器！！」

很幸運地，我們家的順風耳行動已圓滿完成。儘管不能一體適用，以下仍依經驗分享一些可能派得上用場的覺悟。

覺悟一：

沒抗拒當撿到，有抗拒就笑笑

「改變對於我們大多數人來說都是困難的。」一篇名為〈從長輩的角度看「戴助聽器」這件事〉的文章寫道。尤其老年人的適應能力不比從前，除非到了疼痛難耐或重大傷病的地步，往往不願著手調整，「這樣就必須接受自己的老化，接受許多額外的資訊，甚至改變生活模式⋯⋯這是相當大的壓力。」

讀這類文章無法直接解決問題，卻足以讓陪伴者反問自己：面對生命，我們真的又有那麼勇敢嗎？只要答案有一絲猶疑，焦急的心便能冷靜下來，更細緻地回應當事人的抗拒。比方說，假如長輩認為戴助聽器很難堪，不妨拿其他輔具舉例——廣義而言，拐杖、輪椅、假牙、眼鏡都算輔具，若他們同意「腿摔斷了要撐拐杖」、「咬不動要戴假牙」、「看不清楚要戴眼鏡」再正常不過，可試著開導助聽器在意義上沒什麼不同。

覺悟二：

「知情同意」勝過「知情不報」

但要注意的是，助聽器戴起來的確沒有戴眼鏡輕鬆。一般而言，聽損者戴上助聽器後需要數周至數個月的適應期，慢慢習慣重新拾回的聲音，並練習分辨混雜在一起的聲響。若聽損者缺乏心理準備，恐怕不久就會因疲累而放棄，從此對助聽器更加反感。

因此，向爸爸提議要配助聽器時，我希望落實知情同意原則，協助他在足夠的事實基礎上做出理性的決策，於是整合了一些資料，就「為何要戴助聽器」、「助聽器的種類與價格」、「助聽器選配流程」、「適應與保養」四個面向，做了一個其實很普通但足以震懾銀髮族的PPT簡報，再利用螢幕錄製功能，預錄了二十五分鐘的講解影片請他觀看。

或許有人會認為，講清楚就沒戲唱了。但反過來想，如果當事人僅抱持應付心態，而非真正對這個輔具有所認識，那麼就算戴了助聽器，稍有不適大概就會馬上放棄。用騙的把人騙去，最終也可能因價格鬧得不愉快，倒不如事先介紹助聽器的行情、政府的相關補助，給他們一點空間評估。若長輩嘟噥「太貴」，陪伴者亦不必放在心上，等級較高的助聽器確實不是小錢，相當於一邊耳朵掛著一輛機車，甚至兩輛。如果向來勤儉的老人家反應淡定，該檢查的就不是聽力，而是有沒有撞到頭了吧？

很多人小時候都不喜歡大人滿口「為你好」，卻不尊重自己的意願，抑或是把孩子當成笨蛋，什麼都不解釋，一味要求孩子聽從。同理，在照顧老年人時能做的，就是儘量避免變成「自己討厭的大人」。

覺悟三：

整個溝通模式都要改變

就這樣，我陪爸爸前往一間附有聽力所的助聽器門市。聽力師各方面都很專業，硬要挑剔的話，就是有時會忽略主角的存在，對著陪同的我和媽媽，用第三人稱來談論爸爸：「他」是不是這樣？「他」會那樣嗎？

聽損者的孤立感大概就是這樣來的。既然他聽不清楚，就乾脆別跟他講。既然問他要問很久，就乾脆請別人替他做決定。儘管他並非完全聽不到——或就算完全聽不到，至少也還看得到、感受得到，擁有獨立的意識與判斷——大家還是當著他的面，排除他的參與。

「障礙」之所以成為障礙，所有人都推了一把。

要扭轉這種傾斜的溝通模式，並非登高一呼「該怎麼改」就能改變，僅能實際介入以造成擾動，例如適時插進對話，將其他人的發言轉化為第二人稱，注視著聽損者緩慢而清晰地再問一遍，將局面重心導回他的身上。穿針引線時若要顧及氣氛，可擺出插科打諢的姿態。

覺悟四：

開出的支票要兌現

最重要的是，順風耳行動的終點並不是長輩戴上助聽器的那刻。許多人在遊說階段會祭出各種誘因，像是「聽得清楚才能跟人聊天」，那如果他們真的戴了助聽器，周遭的人依然沒有跟他們多說幾句話，他們會作何感想？又要怎麼維持戴助聽器的動力？

助聽器不是萬能，「售後服務」才是關鍵。持續關心適應狀況、循序漸進地邀請他們從事各種活動，才能真正提升使用者的生活品質。

總結而言，陪爸爸配助聽器的經驗讓我深刻體會到，無論協助的對象是誰，健康議題既急迫又複雜，有時需軟性引導，有時需強勢介入，如何拿捏是一門深奧的學問。若要保持初衷，就必須不時自問：我們究竟是想幫這個人解決他的麻煩，還是把他當成要解決的麻煩？目標是改善當事人的生活，還是讓我們自己省事？

願所有正在執行，或準備啟動「順風耳行動」的人，都能順利達成任務。