黑潮藍／找尋水下麥田圈

英格蘭麥田一夜之間出現意義不明的特殊圖形，至今仍是許多人感興趣的話題。麥田圈形成原因眾說紛紜，有人認為是人為設計製作，也有人認為是超自然力量、來自外星的訊息。

而在日本奄美群島海中亦有類似的幾何圖形，同樣神祕卻沒有太多是非爭議，因為已經找到了確切的創造者，那是某種河豚為了相親，用自身小小的鰭所畫出來的。那台灣的海裡也有嗎？

潛水時抱著這樣的好奇心，我留意沙地是否出現奇怪的圖案，可惜並未發現此種類河豚和類似的放射狀圖形。不過，某次探索看到一個奇特的圓圈，同樣由沙礫所構成，雖沒有幾何圖案，可由中心向外顆粒大小的不同，能明顯看出是特意製作的，便帶著期待又戒慎的心情等著。然而，守候許久，一直未見可疑的對象出現。

直到一次潛水生物調查，我又再次看到了那個神祕圓圈，而它的主人竟是一尾不起眼的雀鯛──「黃尾光鰓雀鯛」正用嘴巴將圈圈中心較大的礫石叼往外側，回來巡視一圈後覺得不太滿意，再把另一顆向外送。引逗我好奇的圖形，正是牠來回篩選的成果，也是一間等待女主人出現的產房。

產房直徑約五十至六十公分，主要由珊瑚沙礫構成，愈往外顆粒愈粗，形成淺淺的碟狀。當牠獲得雌性青睞，便會與之共舞，然後一同將精子與卵子產於圓圈中心均勻的沙礫內，若沒有外力干擾，受精卵會在此孵化成仔魚，而雄魚會護卵到孵化。

有了這次經驗，到繁殖時期便會留意牠們的動向，跟著才恍然大悟－－之所以過往都沒有見過如此的圓圈，是因為珊瑚礁地形導致，要有合適開闊的沙地，那個圓圈才會被凸顯出來，否則很容易被一旁的珊瑚礁石干擾，而看不出那其實是個精心打造的愛巢，也不會呈現一個美麗而特別的圓。

想想當時還真幸運，又遇到一位在開闊沙地用心打造產房的雀鯛，不然不知還要多久方能揭開謎團。