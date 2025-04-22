滿佳／那個從軍的女孩

孩子的身心健全與原生家庭息息相關，當年我帶班時，這種感受特別深刻。老師能輔導學生，但對家長就完全使不上力，經常是白忙一場，打擊士氣。

那一屆帶餐飲科升學班，有名技藝班的學生想升學，便轉了進來，但才來不久就發現她與其他同學格格不入，有人嫌她身上老有汗臭味，白襯衫也似乎都沒洗乾淨。我擔心產生霸凌，趕緊找來個別談話。

她一出現我面前，果真白上衣灰僕僕的，頭髮也帶股味道。我直接詢問原因，她低頭小聲回答，全家衣服都交給洗衣機洗，但可能脫水後沒乾透就穿，所以看起來才髒髒的，但真的洗過了。我問，為什麼不等乾了再穿？她搖搖頭，只有一件襯衫，媽媽一直沒幫她再買。

她爸爸開計程車，早出晚歸，負擔家裡全部開銷，整年難得碰上面，有事用寫字條方式與他通訊息。媽媽在工廠上班，下班後沉迷賭博，家務事皆由她下課回家後邊溫書邊做，還得照顧上國中的弟弟和國小的妹妹，實在忙不過來，更別說跟上學校課業。

與她談話時我一再叮囑，有任何需要務必找老師商量，千萬別悶不吭聲錯失支援時機，她紅著眼眶乖巧點頭，看得我好心疼。談話結束，我隨即去總務處買件襯衫，給她時交代上衣另外手洗，把自己收拾整潔，外表對第一印象很重要，她噙著淚水哽咽道謝。

我進一步勉勵她，將家務簡化並教導弟妹幫忙做，既然想升學還是得把功課擺第一位，社會很現實，高學歷才更有可能增加收入，改變家庭的困境。

高三時，軍校來招募志願役軍人，她是班上唯一簽署入伍的，她說爸爸也同意，還說讓國家養無後顧之憂，挺好。我祝福她，決定了就勇敢走下去。統測放榜前夕，我接到她寄來的謝卡，告訴我很適應軍中生活，一切過得順利，請我放心，她會勇敢走下去。

這麼多年過去，至今偶爾會想起這個外表初看不甚討喜的女孩，時間應該會淬鍊她更為成熟。