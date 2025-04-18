洪惠風／信仰與健康
「有抽菸嗎？」「一天兩包。」
面對每個新病人，照例要問抽菸、喝酒、生活習慣這些個人史。
「有喝酒嗎？」「沒有。」
病人斬釘截鐵地回答，旁邊的家屬卻露出似笑非笑的神情，我不禁感到奇怪，這不是很簡單的問題嗎？應該不會說謊吧。
我把疑問的眼光拋向家屬，家屬心領神會，「你這叫沒有喝酒？」
病人看了一眼家屬，「那是師父喝的。」
病人見我滿頭問號，便說：「師父有喝，我是代言人，代言時會跟信眾一起喝，有時一天會到十幾瓶茅台，但我滴酒不沾。」我腦中一片混亂，還在計算這樣驚人的酒精量到底是多少時，病人繼續補充，「退駕後就完全清醒過來，身上完全沒有酒味。曾遇過警察酒測，測出來的值是零，一點酒精都沒有。」
我將信將疑地停下來，不知道該如何記錄，過一下才決定繼續問診，「那師父多久喝一次呢？」
「沒節日時，周六辦事。」這個被介紹來、很少看醫生的新病人讓我產生好多問號，很想知道師父的抽血結果跟心電圖是否會跟病人一樣。
我又停了一下，重新整理思緒。「等一下等一下，喝酒算師父的，那一天兩包的菸呢？是你抽的還是師父抽的？」
「這個歸我，是我抽的。」
我額頭出現三條線，這倒是分得清楚，戒菸歸病人，戒酒嘛……呃。
聽過很多民間信仰的故事，在南部時也遇過王母娘娘叫病人來看心臟科，結果查出肺動脈高壓症；也有病人說她女兒過行人穿越道時被闖紅燈的大卡車撞，但就在被撞的那一瞬間，感覺到平常供奉的神明像氣墊一樣地擋在她跟卡車之間，女兒受到驚嚇，卻毫髮無傷。
但民間信仰也不是沒有副作用，遇過糖尿病病人血糖血脂的抽血數值都不理想，他卻歸因於初一十五用花生糖拜拜，我只好訴諸神明：「你不怕這樣會害神明的血糖也高起來？」
「呵呵呵，不會吧。」
「神明的血糖也不能太高的，用健康點的食物拜拜，祂會很高興的啦！」
「呵呵呵，好啦好啦。」
其實我心中忖度，雖然民間信仰說土地公愛吃花生、愛吃甜，初一十五拜土地公保佑賺大錢，但應該是你自己也愛吃，這點就別牽拖神明好嗎。
行醫久了，聽過太多故事，任何信仰我都尊重，但要是宗教儀式會影響健康的話，最好還是請教神明，看看神明能不能做些指示，找出身體能接受的兩全其美之道。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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