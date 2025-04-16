心玲／只是一句輕聲提醒

聯合報／ 文／心玲

一早通勤的車廂裡，沉靜中伴隨微微鼾聲，窗外閃過快速翻轉的街道，我的餘光瞥見對面男士──他褲襠的拉鍊沒拉，加上坐姿隨興，內褲花色明顯。他看起來就是一名上班族，應該要有人在他進辦公室前提醒他。

然而，生性內向害羞的我，卻陷入該不該告訴他的為難，忽然希望也有其他人注意到，讓我免於這件尷尬任務。可是一車昏沉的上班族，似乎沒人發現，就自己離他最近，捨我其誰？

善良本性要我即刻行動，但封閉性格使我裹足不前，覺得造成彼此不自在非我所願；再說，這褲襠沒拉的男人又不是我什麼人，何必多事！

我甩了甩頭，甩掉猶疑，在手機打上一行字：「你的褲襠拉鍊沒拉。」下車前直接拿給他看。他一讀完，趕緊拉上拉鍊，向我輕聲道謝。我轉身步出車廂，腳步輕盈，感覺日行一善，小事一件。

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