畢珍麗／開始對鍋鏟起了叛逆的心思

我是個特愛煮的女人，變著花樣給家人備餐，是我展現愛意的方式。即便白天家裡只剩我獨自午餐，也會搞出豐盛一大碗，向來不隨便糊弄。每晚腦海總會先想好明天有什麼料、可以做什麼，有時候都懷疑自己是廚子轉世。

從國中放學回家劈柴、在路邊生爐火、幫著煮晚餐開始，到今年為止，我拿鍋鏟的資歷應有五十六年。近來或許是年紀大了，也可能是老狗展不出新招式，對於鍋鏟竟漸漸起了叛逆的念頭。

我開始想，如果世上有個地方，只要住進去就不會肚子餓，可以每天盡情做自己想做的事，不用惦記採買、備料、下廚，該有多好？記得有一次為了趕回家做晚餐，我差點被賓士車撞上，若不是司機緊急煞車，車頭的保險桿肯定不只貼在我腿前。我看到駕駛兩手緊握方向盤、眼睛瞪得老大，嘴也張得大大的，猜當時他一定嚇壞也氣慘了。

為了一餐飯險些去投胎，我冷汗直冒，回家一句話都不敢吭。打著電腦幻想著不會餓的天堂，忽聞陣陣焦香。媽啊，豬腳燒糊啦。