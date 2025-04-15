畢珍麗／開始對鍋鏟起了叛逆的心思
我是個特愛煮的女人，變著花樣給家人備餐，是我展現愛意的方式。即便白天家裡只剩我獨自午餐，也會搞出豐盛一大碗，向來不隨便糊弄。每晚腦海總會先想好明天有什麼料、可以做什麼，有時候都懷疑自己是廚子轉世。
從國中放學回家劈柴、在路邊生爐火、幫著煮晚餐開始，到今年為止，我拿鍋鏟的資歷應有五十六年。近來或許是年紀大了，也可能是老狗展不出新招式，對於鍋鏟竟漸漸起了叛逆的念頭。
我開始想，如果世上有個地方，只要住進去就不會肚子餓，可以每天盡情做自己想做的事，不用惦記採買、備料、下廚，該有多好？記得有一次為了趕回家做晚餐，我差點被賓士車撞上，若不是司機緊急煞車，車頭的保險桿肯定不只貼在我腿前。我看到駕駛兩手緊握方向盤、眼睛瞪得老大，嘴也張得大大的，猜當時他一定嚇壞也氣慘了。
為了一餐飯險些去投胎，我冷汗直冒，回家一句話都不敢吭。打著電腦幻想著不會餓的天堂，忽聞陣陣焦香。媽啊，豬腳燒糊啦。
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在，刊登順序前五名者，可獲得蔚藍文化出版的《不是只有玉里麵——神山腳下的菜市場》。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言