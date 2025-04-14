海德薇／一鍋到底懶人煮

從事接案工作後經常獨來獨往，除了實體會議和夥伴們討論故事，更多時候是自己一人埋頭苦寫。因為沒有朝夕相處的同事，吃飯相對變得很無趣，從前受聘於私人企業，中午十一點多就開始和同事歡欣鼓舞討論午餐吃什麼。大同區昌吉街和萬華區南機場夜市皆為美食勝地，讓社畜對吃飯充滿了期盼，迫不及待從黏了幾小時的辦公椅上起身，甩著門禁卡呼朋引伴往公司門口走，不僅享受點餐的樂趣，更享受群聚取暖、罵客戶罵老闆的美好時光。

現在啊，吃飯就只是吃飯，字面上的意義，沒有更多。我有位朋友總能在獨處時光自得其樂，之前網路上流傳一張「孤獨等級表」，洋洋灑灑十大項，吃火鍋、看電影堪稱基本，他連唱歌、搬家和去醫院動手術都集齊了，讓我非常佩服。我真不喜歡自己在餐廳慢條斯理用餐，寧可把碗公端回電腦前，屈著腿繼續奮戰。

一個人吃飯當然就懶了，總是嫌麻煩，煮一人分量很麻煩，外出覓食也麻煩，叫外賣一樣麻煩，因為一餐的基本消費高，很傷荷包，若想省錢還得設法一次點兩餐食物來節省運費，有夠麻煩。所以懶人如我，最常用「一鍋到底」的方式打發。炒飯、燉粥、湯麵、乾拌麵、炒年糕還有炒烏龍麵，都是我的日常食譜，說起來也是種類繁多，有肉有菜有主食，蛋白質、纖維和澱粉都齊了。

再麻煩些就弄個義大利麵吧，兩口爐，一個鍋子用鹹水煮麵，另一個鍋子炒料。香蒜和洋菇、玉米筍跟肉絲一塊爆炒，不然番茄紅醬也很簡單，再加幾片番茄，倒幾勺罐裝番茄醬就成了，炒好的時候另一邊的麵條也差不多七分熟，撈起來扔進醬料裡拌炒、吸收湯汁，出鍋不用十分鐘。

自己煮不只顧及健康，也顧及預算，還有一個大大好處是讓大腦的創作區塊暫時休息，反而對腦內資訊重整、激發靈感頗有益處。認識的幾位編劇前輩擅長廚藝，不時在臉書上秀出整桌義大利菜或江浙菜的照片，會不會在家工作時間長了、外食吃到膩了，於是練就出本領？是不是在做菜時喜得天啓？但願有朝一日，我也能跟上前輩們的腳步。