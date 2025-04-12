某醫院的大門口，粉色櫻花燦爛繽紛，老少路過都駐足欣賞，按下快門。

有位坐在輪椅上的阿公正在打瞌睡，包著紫色頭巾的印尼看護蹲在他身邊，不停地說：「阿公不要睡覺，起來散步看櫻花做復健。」想睡的阿公沒好氣地回：「花有什麼好看的，每年都會開。」她沒放棄，繼續勸：「您快起來看，還有好多鴿子喔。」

禁不住她一再提醒，阿公終於張開眼睛，她連忙稱讚阿公好棒，他高興得嘴角微揚。離開了輪椅，阿公慢慢地往前移動腳步，她拿起手機邊後退邊錄影，但才走一下子，他又不想走了，要坐輪椅。

她先讓阿公坐下，送上一杯水，把剛剛錄下的影片給他看，說阿公好帥好酷，逗得他笑呵呵。

或許是她連哄帶騙的妙招讓阿公開心，所以當她再次請阿公散步，他沒有遲疑，很配合地在樹下走來走去，走了好一會兒才吵著要回家。

坐上輪椅後，她在他額頭輕啄一下，兩個人開心地對望而笑。一對無血緣的祖孫笑容，和綻放的櫻花相輝映，成為那日我見到最動人的畫面。