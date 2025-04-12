noise／午夜劇場，靜靜愛上你

研究所畢業後踏入科技業，早知這裡節奏緊湊、壓力驚人，即便有心理準備，仍被現實擊潰。每日的固定任務耗盡所有心力，發呆一秒都是奢侈，更遑論層出不窮的突發狀況。下班後，腦袋癱瘓，無法思考，戀愛更像遙不可及的幻想。短短半年，我便徹底放棄愛情，唯一的願望，是下班後電話不要響，讓我好好休息。

迷失的自己，唯有在周五深夜，才能稍微找回熟悉的模樣。我喜歡獨自前往電影院，在寥寥無幾的觀眾間感受靜謐。空氣裡瀰漫淡淡的爆米花香，沒有人交談，沒有手機鈴聲，沒有謾罵聲，只有銀幕的光影交錯，在黑暗裡靜靜流淌。

那晚，我照舊買了午夜場的票，挑了最後一排的位置，準備沉浸於電影之中。就在燈光微暗時，一道熟悉的身影從走道那端走來，微光映照著她的側臉──我的同期同事。原本半倚著椅背，瞬間坐直，直男本能般地進入戒備狀態。哪怕對方可能根本沒注意到，或者根本不想看，身體的僵硬與不知所措依然不受控制地湧現。

我們在公司只是點頭之交，偶爾在茶水間擦肩而過，從未深聊。我有些意外地看著她，她也明顯沒料到會在這裡遇見我。

不知該低頭裝沒看到，還是乾脆落荒而逃，她的一句話，將我從尷尬的深淵中拉了出來。

「你也喜歡午夜場？」她輕聲問。

「嗯，這時間最安靜。」我禮貌地微笑，努力催促大腦趕快運轉。

她笑了笑，舉起手中的票根：「剛好，我也是。」

鬆了口氣，至少不用自己絞盡腦汁找話題結束。

她坐在離我不遠的座位，燈光漸暗，電影開始。我們沒有交談，各自投入在銀幕的世界裡。然而，那一刻，我彷彿聽見兩人心跳的頻率，悄悄靠近。

習慣了散場後，肩並肩走在街頭

這樣的偶遇，並非僅此一次。

某個深夜，再度走進熟悉的電影院，燈光昏暗時，才發現她也坐在不遠處。這次，她主動看向我，微微一笑，無聲地打了個招呼。

「又是這場？」散場後，她輕聲開口。

「看預告時就很期待，沒想到妳也選了這部。」

「午夜場的電影，最適合靜靜欣賞。」她抿了口飲料，語氣輕柔。

我們的對話從電影聊起，延伸到喜愛的導演、鍾愛的配樂，甚至討論起經典老片的魅力。時間在無聲的理解與交談間靜靜流逝，直到影院工作人員提醒，最後一場已結束，才發現夜已深。

那天之後，我們開始有意無意地交換電影推薦。偶爾，她會在茶水間遞來一張電影票：「這部，你應該會喜歡。」我接過票，笑了笑：「那就一起吧？」

有一次，她在電影開場前姍姍來遲，剛坐下時，氣息還有些急促。我低聲問：「怎麼了？」

「工作卡住了，本來以為趕不上……但還是想來。」

那是我們第一次沒有各自觀影，而是肩並肩坐在一起。我們依舊沒有過多交談，只是偶爾在某個精采橋段，同時微微一笑，或是在某個感動瞬間，感受彼此的情緒共鳴。

漸漸地，習慣了她的存在。習慣了電影散場後，並肩走在深夜街頭，聊著劇情，交換心得。

曾以為愛情該是轟轟烈烈的，可後來才發現，最深刻的情感，往往是在無聲的陪伴與理解中，一點一滴滲進生活。

這場電影，會有散場的時候嗎？

心裡的悸動隨著觀影次數累積，開始期待電影上映，不是因為片子本身，而是因為能與她相約；期待電影結束，不是因為疲倦，而是因為能看到她那令人傾心的笑容。期待是一種喜悅，也是一種壓力──因為愈是期待，就愈害怕失去。

「直球對決啊！你很聰明，怎麼沒想到直接問？」友人不可思議地看著我，語氣裡滿是不解。

直男的世界，沒有那麼彎彎繞繞，對啊！直球對決，沒有糾結太久便下定決心。

某天，我在茶水間遞出一張票根，但這次，票上沒有電影名稱。

「這是？」她疑惑地看向我。

「我們看過這麼多午夜場，這次，換個角色。」我羞紅了臉，語速急促，深怕茶水間隨時有人闖入。

她愣了一下，隨即淺淺一笑：「晚點回覆你。」

心瞬間沉入谷底。我落寞地離開，腦中盤旋著唯一的可能──她正在思考如何拒絕。

這天是星期五，曾經是我最期待的日子，如今卻成了最煎熬的時刻。滿身喪氣，連前輩都察覺異樣來關心，然而，我根本無法啟齒。

下班時，手機彈出一則訊息。

「這場電影……會有散場的時候嗎？」

呆了幾秒，心境翻天覆地，情緒激盪得幾乎窒息。我不自覺緊握拳頭拍桌，換來數雙異樣的目光；但，那又如何。

「這是永不散場的電影，主角是妳與我。」

原來，在無數個夜晚裡，我們並肩看過無數故事，最終，最動人的那個，成了我們自己的故事。

時光流轉，數年過去，我們已有了雙寶。每當談起這段回憶，彼此都覺得有趣，甚至感到羞澀。好的故事歷久彌新，每次回味，總能品出不同的風味。