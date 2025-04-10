陳祖安／三種優秀，一戰呈現

台灣職棒開打，能否趁著去年十二強冠軍和甫結束的WBC資格賽熱潮，開啟名副其實的國球時代，就看今年票房了。其實國球定義並不明確，可能是指最多人從事的全民運動，也可以指該國最強、最具代表性或獨有的競技運動，或是指最受歡迎的運動賽事。去年暑假，美國友人的女兒回台參加中文夏令營，辯論比賽題目和體育班有關，於是她請教我一些問題，聽完現況分享後她提出疑問，既然棒球在台灣，從事和觀賞皆不普及，以國際奪牌數來看也不是最強的，為什麼談起台灣的國球，人人都說是棒球？那時和現在的我都沒有答案，當我反問她美國國球是什麼，她不假思索回美式足球。

論及美國的國球，普遍公認為歷史最悠久、最多人從事的棒球，不過若以觀賞人口來評斷，應該就是美式足球了。美國四大職業運動聯盟－－棒球MLB、籃球NBA、美式足球NFL及冰上曲棍球NHL，都創造龐大的產值，其中商業價值最高的非NFL莫屬。相較於需努力拓展海外市場、由國際球星吸睛（金）的MLB，以及全球化最成功，但近年要用季中錦標賽、縮短比賽時間等手段，拯救日益下滑票房的NBA，或是成員集中於美國中西、北區，得仰賴人氣更盛的加拿大球隊助陣的NHL，NFL可說是最能自給自足的聯盟，雖說也有爭取國際目光，但光是營運國內就足以賺進大把鈔票。

除了例行與季後賽，NFL最吸金的是冠軍戰「超級杯」（Super Bowl），與其說是比賽，更像是一場娛樂秀，包含三大看點，比賽、表演和廣告。其他三大聯盟冠軍戰都是在季後賽最後出線的兩支球隊主場，輪流打七戰四勝系列賽，只有超級杯是在每年一月底或二月初周日，於當年選定的城市球場，一戰定生死，賽事刺激度當然最高。比賽開場前和中場休息時還有流行音樂表演，尤其中場秀都宛如超級巨星演唱會精華版。比賽、表演皆具看頭的超級星期天，每年平均收視率高達40%至60%，是美國單日食品消耗量第二高的日子（第一為感恩節），由於全美有近半數人口在觀看，眾家品牌無不想方設法在這天曝光，今年一支三十秒廣告費，就高達約台幣2.6億元，中場秀冠名贊助金額也是天文數字，廣告時段因此變成創意競技秀，每支精采絕倫的影片，幾乎都能贏得該年的坎城廣告獎。除了廣告還有主賽城市的天價門票、觀光財、周邊商品，以及全球的轉播權利金等收入，超級杯就是NFL的印鈔機。

NFL收益屢創新高，更於2024年直達顛峰，美國流行天后泰勒絲與球星崔維斯交往，讓人氣本高的賽事，爆增更多年輕和女性觀眾。男友效力的堪薩斯酋長隊，最後還在超級杯奪冠，兩人場中熱吻慶祝畫面，占據全球媒體焦點。「泰勒絲戀情」為聯盟、酋長隊和搭便車行銷的其他產業，創造了數十億美金產值，也難怪美國小女生會說美式足球是國球了。

台灣職棒也愈來愈好看，有逐漸追上國際水準的精采賽事、獨特的啦啦隊文化和主題日表演，娛樂秀感持續進步中。做廣告創意出身的我，期待有朝一日，也能在台灣職棒的總冠軍戰廣告時段，看到大家擠破頭爭取曝光的品牌秀。