【網路徵文示範作】梁綉怡／五個五分之一

「為什麼我們待在一起，好像常常吵架？」知名燒烤店裡，哥喝下一口合應生活習慣的冰塊水，平靜地發問。三名火象星座：我、姊、媽，突然靜默，父親如常表現得好像有聽見，但沒有多做反應。

「土象真的是……」圍繞烤網展開的幾層話題，哥幾乎都錯過了，彷彿自帶屏蔽，很難忍住不吐槽他。接著跟上的討論，總是無限歧出。從台南家北上的父母、在日本求學的哥、於台中就業的姊，和一早搭車自台北出發的我，像受到內建力量牽引的散落龍珠，睽違許久齊聚於餐桌前。後續擠進五人座房車，沿路前行，經過市內的巨大地標，漫談無關緊要或者嚴肅的事，偶爾的時刻，疊加不同頻道。對於行程，計畫型與充滿彈性的人格發生些許的爭鬥。

鬧哄哄的。七個小時後，我坐在天花板很高的站內等候區，廣播尚未輪到北上班次，突然覺得好安靜。快轉腦內濃縮的片段，只想笑我們自己。