曾培祐／從書中超有感金句，挖掘自己的故事

書裡除了能找到動人、具啟發性的故事，也有一些發人深省的金句。當我們讀到金句，如果內心產生共鳴，多半是因為和生活中某段經歷有關，這時應該先暫停，思考自己會對這句話有感觸，是與人生中哪一段經歷產生了共振？這時只要細細思量，就能以金句為引，從自己的人生長河中釣出一個又一個精采故事。

一句話的威力，從「應該」變「喜歡」

我曾在書中看過一句撼動我內心的話：「你應該……就是地獄」，當我讀到這句話，掩卷沉思良久。記得和太太結婚第一年是三天一小吵、五天一大吵，吵架原因就出在我常對太太說：「你應該早點睡，這樣對身體比較好。」「你吃飯應該要專心吃，不要配電視，這樣消化不好。」我用了很多「你應該」，其實就是把我的期待強行加在太太身上。但她也有自己的生活習慣，每當她不依照我的期望行事，我的期待就落空了，此時會產生負面情緒，吵架因而頻繁發生，後來透過婚姻諮商，才順利度過這場風暴。

教書十來個年頭，有些學生準備步入婚姻，在結婚前夕來找我聊天，希望我給予一些建議。我知道這時候說大道理，正沉浸在結婚幸福氛圍中的新人們是聽不進去的，便分享與太太結婚第一年的吵架風暴，放大「你應該……就是地獄」的觀念。故事講完，新人們印象深刻，也記住了每個人皆是獨立的個體，唯有尊重對方的習慣，彼此才能幸福長久。

後來，我看到有人針對「你應該……就是地獄」分享了一句話：「我應該……更是煉獄」，這句話也讓我很有感觸。「我應該讀書」、「我應該運動」、「我應該工作」……這些聽起來都很有上進心呀，為什麼就是把自己逼進煉獄呢？因為「我應該」不等於「我喜歡」，我們等於在逼自己做一件應該做但不喜歡做的事，這樣會快樂嗎？可以持久嗎？我想答案都是否定的。

看著「我應該……更是煉獄」，又想起了自己的往事。我曾經告訴自己應該減肥，但就是找不到動力，所以失敗無數次，甚至到了自暴自棄的地步。結果，我的體重一度達到一百四十五公斤，醫生說這已經危及性命，真的應驗了「我應該……更是煉獄」這句話。

而一切轉機出現在兒子六歲的時候。有一天他對我說：「爸爸，我聽媽媽說，你再那麼胖很容易死掉，你死掉我會難過，我不希望你死掉，你可以陪我長大嗎？」兒子的話很有魔力，我從應該減肥變成喜歡減肥。應該是被動的，喜歡是主動的，我開始選擇吃健康食物，每天固定運動，三個月內我瘦了二十二公斤，雖然離標準體重還有段距離，卻也是近十年來最瘦的數字。我現在每天吃健康食物的動力，都是因為想著陪兒子一起長大的畫面，尤其兒子迷上了打籃球，光想到以後能和他一起打球，我就充滿期待，這就是我喜歡瘦身的原因。

許多新進講師常常受不了壓力，問我如何調適。我會講自己減重的故事，然後告訴他：「當你覺得『我應該』就會是煉獄，我們要找到『我喜歡當講師』的原因。在沒有找到喜歡的原因之前，你會把注意力放在每次演講的壓力上，但找到喜歡演講的原因後，就會把注意力放在喜歡的原因上，那看待每次演講的心情也就不一樣了。」透過自己減重的故事，有效放大了「我喜歡……」的重要性。

一句話的引導，找到呼應的好故事

有一次我陪家人看病，候診時隨手拿了一本結緣書，書中一位禪師說：「我與眾不同的地方就是，感覺餓的時候就吃飯，感覺疲憊的時候就睡覺。」這句話令我很有感觸，有時候我們累了，但還是勉強自己繼續工作，最後變成過勞；我們難過了，但還是勉強自己笑，最後變成憂鬱；我們很飽了，但還是勉強自己繼續進食，最後體重超標。會造成這樣，是因為我們無法靜下來和自己的感覺相處。

禪師的話，使我想起大學一年級的事。那時從屏東鄉下去到台北大都市，看什麼都覺得新鮮想嘗試，結果往往到凌晨三、四點還沒睡。其實身體已經疲憊不堪、非常想休息了，可我沒有聽從身體的指令，毫無止境地狂歡。

某天照鏡子，忽然發現怎麼好像看得到頭皮了──我竟然在十八歲就掉髮！現在回想起來，應該是長期睡眠不足導致內分泌失調的關係。頭髮愈掉愈多，大學一年級我就變成禿頭了。

從大學畢業多年，有機會接受母校的邀請，回去和國中、高中及大學的學弟妹分享自己的求學經驗，如果我說「健康很重要，做任何事要適可而止，不要太超過」，我想這樣的分享一定讓他們感到不耐煩，因為師長、父母想必也時常如此耳提面命。因此，我改以大一就掉頭髮最終導致禿頭的悲慘故事，帶出「要注意自己的身體」這樣的道理。由於故事的加持，放大了我要傳遞的道理，學弟妹的大腦自然而然接受了我想說的話。而這些故事如果不是看到書中金句當做導引，我可能早就忘了。所以，善用書中金句回想故事，絕對是非常實用的好方法。

●摘自遠流出版《故事放大》