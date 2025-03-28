酷萌逸佳／從掃地開始
結婚後為了照顧家庭和孩子，看到某教育機構用當時「客廳即工廠」的概念，教導媽媽們在家創業，不但自己孩子有照應，也能幫助鄰居孩子一起學習，我便成了其中的一位輔導員。
做了幾年，口碑風評不錯，但當先生購置新居後，我便沒有客廳可當教室了。不想輕易放棄，我另看中一個一樓空間，可是房租不便宜。先生沒信心地請教房東：「如果我太太三個月後做不下去，可不可以解約？」我在旁邊尷尬得想找個洞鑽進去！
換到新地點，人生地不熟，原來的學生因為交通、時間等問題流失大半，偏偏機構言明不得廣告，只能靠口碑，我每日苦思該怎麼開拓客源。
教室附近有個市場，來往的人不少，路上常有亂丟的煙蒂、檳榔渣、狗便與垃圾。我想與其坐困愁城，不如起而行，乾脆每天開門第一件事，就先拿起掃把掃地，從教室掃到門口，再到巷道。屋子旁邊有塊小空地，也常被人堆放垃圾或雜物，我動手將它整理成花圃，每天維護，不知不覺變得綠意盎然。
掃地的時候，偶爾會碰到路人好奇問我在做什麼，簡要說明後邀請他們入內參觀。之後也在社區辦親職座談會，與家長分享教育理念，一起幫助孩子成長。
「開門先掃地」轉眼過了二十七年沒停歇，附近住戶常會微笑說謝謝，遛狗的人也不好意思讓狗狗隨意留下黃金。如今將邁入第二十八年，學生穩定成長，去年在機構營運評比還名列前茅。
從掃地地開始，自己先受益！
「話題徵文：下定決心做的小事」即將結束，新主題為「我喜歡住在這裡」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在，刊登順序前五名者，可獲得蔚藍文化出版的《不是只有玉里麵——神山腳下的菜市場》。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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