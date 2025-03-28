酷萌逸佳／從掃地開始

結婚後為了照顧家庭和孩子，看到某教育機構用當時「客廳即工廠」的概念，教導媽媽們在家創業，不但自己孩子有照應，也能幫助鄰居孩子一起學習，我便成了其中的一位輔導員。

做了幾年，口碑風評不錯，但當先生購置新居後，我便沒有客廳可當教室了。不想輕易放棄，我另看中一個一樓空間，可是房租不便宜。先生沒信心地請教房東：「如果我太太三個月後做不下去，可不可以解約？」我在旁邊尷尬得想找個洞鑽進去！

換到新地點，人生地不熟，原來的學生因為交通、時間等問題流失大半，偏偏機構言明不得廣告，只能靠口碑，我每日苦思該怎麼開拓客源。

教室附近有個市場，來往的人不少，路上常有亂丟的煙蒂、檳榔渣、狗便與垃圾。我想與其坐困愁城，不如起而行，乾脆每天開門第一件事，就先拿起掃把掃地，從教室掃到門口，再到巷道。屋子旁邊有塊小空地，也常被人堆放垃圾或雜物，我動手將它整理成花圃，每天維護，不知不覺變得綠意盎然。

掃地的時候，偶爾會碰到路人好奇問我在做什麼，簡要說明後邀請他們入內參觀。之後也在社區辦親職座談會，與家長分享教育理念，一起幫助孩子成長。

「開門先掃地」轉眼過了二十七年沒停歇，附近住戶常會微笑說謝謝，遛狗的人也不好意思讓狗狗隨意留下黃金。如今將邁入第二十八年，學生穩定成長，去年在機構營運評比還名列前茅。

從掃地地開始，自己先受益！