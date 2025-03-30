我熱愛教育工作，在講台上有我的自信和尊嚴，看到學生們專注的眼神，就是我最大的回饋。但在那個沒有育嬰假的年代，上班又要照顧幼兒，實在是件十分困難的事。

鄰居告訴我，在家附近有間托嬰中心辦得很好，她的孩子就曾在那兒住了三年，所以我在產假結束前兩天，便抱著小女兒前往，並辦好住宿事宜。

隔日去探視孩子，發現女兒脖子下面有一堆白粉，可見是吐了奶很久沒有人打理。我心疼地把她抱起來，快滿兩個月的小女兒雖還不會認人，但有人抱她就很高興。看她笑嘻嘻，我則淚漣漣，當下即告知負責人我要把孩子帶回家。她驚訝地說：「那費用可不能退哦，何況你下周要上班怎麼辦？」我堅定地回答：「費用免退，我班不上了！」

第二天，我就到學校辦理離職手續，然後專心在家做全職媽媽，除了照顧她們姊妹衣食之外，我就只教兩名「學生」，常常和孩子說話，以增強語言能力，也常帶她們做各種參觀，增廣見聞，兒童圖書館更是女兒們最喜歡的地方。

三年後，我遷到台北，小女兒送幼稚園，經園方測試，認為她的學前教育很扎實，可以跳過小班直接上中班。我則重新站上講台，直至退休。

如今我八十有三，回想當年辭職數載育兒的事，依然感到值得！