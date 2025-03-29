鍾邦友／第八節的寫作課
三十多年前擔任學校高一班導師，開學隔周某日放學時，有五個學生跑來問作文該怎麼寫，我想起剛改完的周記，辭不達意的人還真不少。
細問之下，才知道他們是透過某個免試制度入學的，該管道只看國中前幾學期的成績，確定取得入學資格後，有些國三老師直接「放生」他們到其他教室「自修」，以免影響還要聯考的同學，所以包括升學要考的寫作或其他課程統統被豁免，與一般高中職生相較，程度難免有些落差。
剛巧那時我也在某個文學社團上寫作班，便要求學生每周周記免去國家大事的抄錄，改為作文一篇，並撥出一堂班會課，現學現賣地講解寫作技巧，越俎代庖批改作文，還帶他們到圖書館借幾本相關書籍。
那時學校沒有第八節輔導課，我告訴班上學生放學後可以留下來，與我研究寫作或討論其他我能應付的各科學習與生活問題，然而青春期的孩子畢竟愛玩，最後只剩小貓兩三隻，與我共同奮鬥至高三畢業。
幸運的是這些堅持到最後的孩子，在各方面均有明顯的進步，有一位甚至代表班上參加國語文競賽得到佳績。而教學相長的結果，我也得到了幾個文學獎的肯定，雖然只是一些小事，卻是教學生涯中最值得回味的一段。
「話題徵文：下定決心做的小事」即將結束，新主題為「我喜歡住在這裡」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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