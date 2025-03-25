陳香君／病房外的琴音

聯合報／ 文／陳香君

寒風凜冽，但偶能見到晴空，在這段期間雙親頻繁至醫院求診、住院，終而辭世。過程中身心俱疲，也百般不捨。

記得在醫院時，每當到了固定時間，總會聽見優美的琴音。往大廳一看，竟有一名音樂家在做現場演出。眼見對方平靜安穩地彈琴，耳聽柔和樂音，我的心被深深地安慰了。

現在我已經從聽眾變成演奏者。小時候對鋼琴愛不釋手，經常彈到忘記吃飯、忘記與同齡孩子玩樂，長大後累積不錯的琴藝，終而有機會到醫院當音樂志工。為每一個在醫院的陌生朋友彈琴，就是我新年度下定決心做的小事。

：下定決心做的小事」即將結束，新主題為「我喜歡住在這裡」：

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）

假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在，刊登順序前五名者，可獲得蔚藍文化出版的《不是只有玉里麵——神山腳下的菜市場》。

文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

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