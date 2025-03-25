陳香君／病房外的琴音

寒風凜冽，但偶能見到晴空，在這段期間雙親頻繁至醫院求診、住院，終而辭世。過程中身心俱疲，也百般不捨。

記得在醫院時，每當到了固定時間，總會聽見優美的琴音。往大廳一看，竟有一名音樂家在做現場演出。眼見對方平靜安穩地彈琴，耳聽柔和樂音，我的心被深深地安慰了。

現在我已經從聽眾變成演奏者。小時候對鋼琴愛不釋手，經常彈到忘記吃飯、忘記與同齡孩子玩樂，長大後累積不錯的琴藝，終而有機會到醫院當音樂志工。為每一個在醫院的陌生朋友彈琴，就是我新年度下定決心做的小事。