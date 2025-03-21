洪惠風／不是偏鄉的義診

2019年跟扶輪社去義診的地點，是需要轉兩程飛機，再擠著三四排的小車，吃著暈車藥，顛簸著山路，頭撞著車頂，花好幾個小時才能到達的尼泊爾喜馬拉雅山麓。但就因交通極度不便，路程苦不堪言，看見來自四面八方的看診人群，感覺能在這醫療缺乏的窮鄉僻壤服務，是無上的福分。當得知有人背著老人家走了一天的山路前來，更是感動莫名，雖然攜帶的設備有限，還是覺得有幫上忙，醫療這塊是他們迫切需要的資源。

2024年就完全不一樣了，由台灣直飛清邁，再搭一個多小時遊覽車就能到達義診地點，儘管同是鄉下地方，但總覺得太過輕鬆。如果從這裡花不到兩小時就能到大城市，不是比台灣許多偏鄉更貼近醫療資源嗎？那還義診什麼？直到透過團友黃斌洋醫師的臉書，了解病患的背景後，才有些慚愧自己的想法，明白地點不是問題，求診者的身分才是重點。

義診附近的泰緬邊區多年戰亂不斷，這次來看診的人也是形形色色，有的是國共戰爭逃到此處卻無法取得身分者的後代，有的是戰爭產生的孤兒，還有的是父母為了讓下一代得到更好的生活，透過慈善管道把子女交託避禍，輾轉到了泰北地區成為孤兒……每個人的背後，都有個心酸的故事。

大時代造成的悲劇，就是這邊沒有身分的兒童特別多，他們無論生活、教育與醫療資源，皆嚴重匱乏；所以縱使泰國在2025全球醫療照護指數排名第九（台灣排第一），甚至於泰國還有2001年開始全民健康保障的「30銖計畫」（參加計畫的公民到特約機構看病，無論門診還是住院，每次只需繳納30銖，即可獲得規定的基本醫療服務），這些人的醫療仍需要協助。

義診的地點就在孤兒院旁邊，對他們來說，交通遠近根本不是問題，是否得到資源才是核心。

沒有健保時代的台灣，也有過城市內的義診。

我曾在婦產科醫師的母親過世後留下的手稿，讀到這段文字：「昨晨乘上班之便，帶一盒水蜜桃探望老鄰居樊長松大夫、文忠傑主任，雙雙年近九十，白髮蒼蒼，仍關懷後進。坐談二十餘分鐘，尚以女醫師協會賣出診所，未將款項用於幫助貧病忿忿不平。當年她各方求助捐款，辛苦經營，各理監事奉獻時間、金錢，買得南機場國宅一樓作為義診診所，並設婦科、眼科、內兒科、皮膚科等，由我、楊靈芝、王桃蓀等輪值婦科，樊大夫自己診眼科，各科除診斷外，尚需免費給藥，每月負擔沉重，皆由各醫師自己或各方人士捐贈開支。如今雖因健保開始而結束診所，眼見當年苦心成績消失，怎不心疼。」

幼時，偶爾母親會帶著我去門診，她看診時我就在診室外寫作業或在旁邊玩，讀了她的文章，才知道那時母親的行醫，有時是有酬勞的服務，有時屬於長期的奉獻；大我四歲整形外科醫師的哥哥，以前每到過年總不在家，說是趁著年假去中南美義診開刀腭裂兔唇，那時我不能體諒，現在卻有些感觸。

義診的意義，也許不在於偏鄉，而在能提供醫療資源，給真正需要它的人。