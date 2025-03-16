吳淑絹／下台一鞠躬
「今天課就上到這裡，謝謝各位同學。下課後，我不會立刻離開，若有任何問題歡迎提出，我會盡所能回答。」講師言畢，面帶笑容起身，緩緩彎下身軀，向台下同學們鞠躬；秒針循序位移，她依然定格，在我眼前呈現一幅罕見的美麗畫面，教人深深感動。
外子多年來固定每周二、四、六帶婆婆至醫院洗腎，某日等候的空檔，發現一棟建築物的牆面張貼著一紙「文學創作」招生海報。他素來喜愛文學與閱讀，也鼓勵我加入，於是我就在毫無心理準備的狀況下，被迫成為該期學員之一。
巨蟹座愛家戀家的我，心不甘情不願地於周末出門。未料，課堂上溫馨的氛圍，竟讓我不知不覺愛上了它，迄今已取得數張結業證書。
若論及上課誘因為何，除了老師們教學認真，學員們互動熱絡外，最吸引我的，是那位頂著俏麗短髮、穿衣風格引我品味再三的講師，她的授課內容既豐富又令人受用，我總專注到捨不得眨眼。
現今社會人際關係疏離，溫暖人心的景象不易見到，在步入古稀之年老嫗眼中，那年輕有禮講師的下台一鞠躬，是不可多得的風景。下一期我仍會報名，繼續快樂上課去。
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「話題徵文：下定決心做的小事」即將結束，新主題為「我喜歡住在這裡」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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