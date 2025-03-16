壽香／原來水墨這麼有趣

聯合報／ 文／壽香

年過不惑之齡，朋友邀約一起學習水墨畫，但我對繪畫一竅不通，且現在半退休的生活，要拿起畫筆有些壓力。然而，朋友不斷盛情鼓勵，我不好意思婉拒，便答應一起畫畫看。

第一次面對一張潔白的宣紙，遲遲不敢下筆，害怕汙穢了紙張，但看見坐在旁邊的朋友認真的模樣，還是鼓起勇氣，畫下生平第一張水墨畫。儘管某些區塊黑不拉嘰，看不出是山還是石，心中卻雀躍不已，原來畫畫這麼有趣。信心大增，我決定學學看，也果然每畫下一幅作品，就多發現一些水墨的樂趣。

下筆前的主題思考，一筆一畫皆不能馬虎，前後景的大小比例，攸關畫作立體呈現，全程不可急躁。不知不覺，在玩水墨的當中，我竟漸漸改正自己粗心懶思的毛病。

水通透柔和，墨黑而剛正，墨有水而體貼圓融，水有墨得以自然精采。從不會到能隨心所欲完成一幅作品，每次想起便開心不已。

：下定決心做的小事」即將結束，新主題為「我喜歡住在這裡」：

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）

假如不受到金錢、空間甚至時間等法則限制，你認為全宇宙最宜居的地方是哪裡？是超越常人想像的遙遠星球，或近在咫尺的溫暖角落？歡迎來稿分享你心中獨一無二的所在，刊登順序前五名者，可獲得蔚藍文化出版的《不是只有玉里麵——神山腳下的菜市場》。

文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿我喜歡住在這裡」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

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