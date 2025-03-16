壽香／原來水墨這麼有趣
年過不惑之齡，朋友邀約一起學習水墨畫，但我對繪畫一竅不通，且現在半退休的生活，要拿起畫筆有些壓力。然而，朋友不斷盛情鼓勵，我不好意思婉拒，便答應一起畫畫看。
第一次面對一張潔白的宣紙，遲遲不敢下筆，害怕汙穢了紙張，但看見坐在旁邊的朋友認真的模樣，還是鼓起勇氣，畫下生平第一張水墨畫。儘管某些區塊黑不拉嘰，看不出是山還是石，心中卻雀躍不已，原來畫畫這麼有趣。信心大增，我決定學學看，也果然每畫下一幅作品，就多發現一些水墨的樂趣。
下筆前的主題思考，一筆一畫皆不能馬虎，前後景的大小比例，攸關畫作立體呈現，全程不可急躁。不知不覺，在玩水墨的當中，我竟漸漸改正自己粗心懶思的毛病。
水通透柔和，墨黑而剛正，墨有水而體貼圓融，水有墨得以自然精采。從不會到能隨心所欲完成一幅作品，每次想起便開心不已。
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