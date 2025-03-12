盧素梅／媽呀！遊歐遇到攔路賊

讀萬卷書不如行萬里路，一直被我奉為圭臬，所以年輕時就踏上遊歐之路。不過，江湖在走，除了膽識要有，小心看緊自己的荷包也是必要的，畢竟人在海外丟失了財務或證件，英雄也會氣短啊。

好不容易出趟國門，卻無法繼續旅程

話說上個世紀九○年代，自助旅行剛剛興起，我也跟上這股風潮，展開人生的第一次。當時周遭親朋好友再三叮嚀一定要注意食衣住行，尤其是慎防小偷，教戰手則包括包包不離身、財不露白、護照最好放在暗袋裡、現金和信用卡要分散在不同的包裡，身上只放少量的零錢等。

當時還流行掛在腰際的小包包，我們稱之為「霹靂腰包」，但後來被譏為「阿嬤腰包」、「小販包」，可見這種配件看起來有多「俗」。可是好不好看是一回事，基於可將車票、零錢等小物件收納在包內方便拿取，實用性高，所以我第一次歐洲自助旅行時就全程佩戴，加上有姊姊、姊夫同行，相互守望，一路安全pass。

到了法國巴黎，我們住進了可以提供台灣留學生、自助旅行者床位的巴黎華夏中心（據說已在2004年左右結束營業了），第一晚當住客們齊聚客廳聊天時，其中朱大姊及另一位小姐述說其悲慘遭遇：原來兩人都參加旅遊團，結果護照先後被偷，而領隊已帶隊到下個國家，留下兩人在巴黎補辧護照。

朱大姊一直哭訴護照被偷的經過，以及補辦護照的折騰，讓我們同情不已，好不容易出趟國門，卻落得飽受驚嚇、無法繼續旅程的下場。這也給我上了一堂震撼教育課，一再提醒自己接下來要更加小心謹慎，免得打壞了旅遊心情，還得提早結束旅程。

隔年，我和一位女性友人赴義大利自助旅行，旅遊書提醒羅馬火車站有很多扒手，所以出入火車站及景點總是小心翼翼，也平安順利地度過四天的羅馬行，隨後抵達下一站──詩人徐志摩筆下的「翡冷翠」、文藝復興的發源地佛羅倫斯。

嬰兒消除了警戒心，未能察覺危險已到來

在這充滿藝術氣息的花都裡，不知不覺就放下戒心。有天逛完聖母百花大教堂，準備去找餐廳吃午餐時，信步走入無人巷弄裡。我邊走邊欣賞小巷風光，逐漸放慢腳步，落後了友人一小段路。此時，我看到遠遠走來兩位穿著黑色長袍、披著黑色頭巾的吉普賽女郎。

吉普賽人又稱羅姆人，是一支起源於印度北部、散居於全世界的流浪民族，由於沒有屬於自己的國土、不被他人認同，為了生存，他們只好偷拐搶騙。我聽過不少吉普賽人惡名朝彰的事蹟，但當下也許是其中一位懷抱嬰兒，消除了我對這支流浪民族的警戒心，未能察覺危險已經來到。

說時遲，那時快，當兩名吉普賽女郎接近，忽地就加快腳步到我面前，擋住我的去路，其中一位還伸手搶我牛仔褲口袋裡的錢（我都把零錢放在口袋方便拿取，可能有零鈔露白）。我意識到她們的企圖後，大夢初醒，馬上反手擋掉那隻賊手，同時大喝一聲，無法得逞的兩人，這才揚長而去。

整件事從頭到尾只有短短幾秒鐘，走在我前面只有幾步之遙的友人，對於我差點被搶的情況竟是渾然不覺。後怕的我，想說還好兩位吉普賽女人沒有聯手搶我的背包，不然，若放在包內的護照及金錢被搶走，可能得流落異鄉一陣子。

幾年前，我跟著旅行團到西班牙旅遊，領隊也是再三叮嚀，此處小偷多，特別是熱鬧的景區，一定要保護好自己的財物。但就在第一站馬德里，我們在車水馬龍的市區用完晚餐，準備走到遊覽車停靠處，熙來人往的人行道上，我們與一位年輕的西班牙女生擦身而過，她竟動手搶一位女團友的側背皮包。

幸好女團友反應快，雙手緊抓住包包不放，經過一陣拉扯，女竊賊可能見我們人多勢眾，只好放棄，然後若無其事地離開。這一幕看得我目瞪口呆，這行徑也太過大膽囂張了。

幸好我的經驗都是有驚無險。我想，觀光客是竊賊眼中的肥羊，舉世皆然，所以只能努力把這些「驚驗」化為經驗，在旅途中多長點心眼，不留下遺憾。